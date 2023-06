Mini Mini remix: Lanzan canción póstuma de Galee Galee junto a 8 artistas chilenos

El pasado viernes 23 de junio, Punto40 lanzó en su canal de YouTube el que será “el remix del año”. Se trata de un esperado hit, en el que canta el puentealtino recientemente fallecido, Galee Galee.

Tal fue la emoción de los fanáticos del género urbano que rápidamente el tema sobrepasó las 300 mil reproducciones y casi mil comentarios recordando al intérprete de Mami no estés triste.

Mini Mini remix

A través de la cuenta de Instagram de @Punto40.oficial, se dio a conocer hace algunos días la fecha del lanzamiento de este remix de la canción Mini Mini, que es dedicada a Gabriel Zúñiga.

Recordemos que el artista oriundo de Puente Alto falleció el pasado 26 de mayo, por lo que es de suma emoción el estreno de dicho sencillo.

Con el relato de un partido de básquetbol, a cargo de Jaime Sandoval y Roberto Rosinelli, los reconocidos comunicadores chilenos y dueños de Vamo a Calmarno, el tema parte con el artista Nickoog, seguido por El Bai, Marcianeke, Sangotten, Jairo Vera y Sayian jimmy.

Pasados los 5 minutos, se ve a Galee Galee con unas alas de ángel en su espalda. También se le puede ver sonriendo mientras canta su parte. A él le siguió Balbi El Chamako y, finalmente, Punto40.

“No se muere quien se va si no quien se olvida y él no se olvida”, “Dios lo sabe y le dio una oportunidad a Galee Galee para revivir por un día. Lo bajo del cielo solo exclusivamente para romper MiniMiniRemix” y “No esperen a amar a las personas cuando no están ámenlas en vida por lejos uno de los mejores. Galee Galee por siempre Yakuzamafia”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los fanáticos.

Escucha la canción: