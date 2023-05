El sueño de ser futbolista y venir “de la calle”: La entrevista exclusiva que Galee Galee dio a CHV Noticias

Este viernes se confirmó la muerte del cantante urbano nacional Gabriel Zúñiga, conocido como Galee Galee, quien perdió la vida a los 29 años.

Información preliminar indica que el artista llegó en estado grave al Hospital Félix Bulnes tras sufrir una herida de consideración, lo que provocó una gran conmoción en la industria musical nacional.

A lo largo de su carrera, Zuñiga colaboró con Pablo Chill-E, Marcianeke, Polimá Westcoast, Harry Nach y Loyaltty, entre varios otros.

Incluso, estuvo en el tema Ponle remix en el que participan varios exponentes del género como Pailita y hasta el puertorriqueño Franco El Gorila.

La entrevista de Galee Galee en CHV Noticias

En abril del 2022, Galee Galee conversó en exclusiva con CHV Noticias, donde se refirió a su carrera musical, su historia familiar y el sueño de ser futbolista, entre otros temas.

En esta conversación, el cantante reconoció que “los artistas movemos masas y tenemos que tratar de dar el mejor mensaje y sacar a la gente de la volá. Motivar a los cabros, que si no quieren estudiar hagan música o algo sano, porque es arte”.

“Todo el mundo aquí escucha música. Michael Jackson fue el mejor e igual tuvo sus fallas, pero la gente lo recuerda como una ficha, nadie es perfecto”, manifestó.

Acerca de la supuesta violencia que causan las canciones, señaló que “la persona que está comparando (la violencia y la música) no ha vivido nada de lo que uno canta. El que critica lo que no ha vivido, no sabe lo que está diciendo”.

Infancia y fútbol

Respecto a cómo fue su infancia, Zuñiga admitió que “fue brígido. Nosotros venimos del barro. Nos ha costado caleta tirar para arriba y que se me haya dado esto con la música, ni yo me esperaba que se diera, porque todos teníamos otras metas”.

De hecho, reveló que de niño tenía el objetivo de ser futbolista y jugar en Colo Colo. “Estuve en la U hasta los 14 años. De ahí me cambié de casa y tenía que levantarme muy temprano para ir (a entrenar) y como nadie me acompañaba perdí la motivación”.

“Yo no estaba con mi papá y mi mamá trabajaba toda la noche y dormía en el día, entonces no tenía nadie con quien ir. Preferí ganarme mis monedas. Quería trabajar, ganar plata y tener lo que veía que los demás iban teniendo”, añadió.

Su estilo musical

Consultado sobre si su estilo es trap o reggaetón, Galee Galee no dudó: “Yo soy trap. Yo vengo de la calle. Yo vivo el trap como se vive. El trap es lo sucio de la calle. Todo lo que la gente sabe que yo canto. Así es el trap y peor, porque hay cosas que uno no puede decir”.

“He vivido ‘hueás’ entera brígidas. Me han matado cualquier amigo, pero yo no canto eso porque hay que tener respeto hacia ellos, por todos mis compañeros que se han muerto”, agregó.

El cantante insistió en ese entonces que “así es la calle, así es la vida. Hay que seguir”, recalcando, con mucho orgullo que, “se está internacionalizando brígido la música chilena, ya se abrieron las puertas, no hay que perder el foco ni creerse el cuento. Todos venimos de abajo. Todos vienen de la tierra”.

El amor por su hija Abbynur, su familia cristiana y el no terminar la enseñanza media, fueron otras aristas abordadas por el joven de 29 años.

Mira aquí la entrevista a Galee Galee