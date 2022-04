Entrevista a Galee Galee: “Nuestra música llega a tanta gente porque viven igual que nosotros, en poblaciones”

Gabriel Zúñiga, mejor conocido por su nombre artístico Galee Galee, es considerado uno de los exponentes más “duros” del género urbano chileno, teniendo un alza importante en su popularidad por las letras de sus canciones y por su estilo callejero, lo que ha significado múltiples éxitos en el trap y en el reggaetón.

Con 28 años, el oriundo de Pudahuel ya posee varios singles que se han convertido en hits, como Mami no estés triste, Me la busqué, A perriarla o Big Cut, entre otros. Incluso, éste último, junto a sus amigos Harry Nach y Pablo Chill-E, suma más de 28 millones de streams a la fecha, significando un Disco de Oro y otro de Platino en Chile.

En marzo de este año el intérprete nacional dio el salto en su carrera musical, firmando contrato con Sony Music Chile. “Es un sueño cumplido que tenía desde chico, ya que de pequeño miraba los videos en MTV, donde salían grandes artistas del sello. Lo siento como un logro musicalmente hablando y tengo mucho entusiasmo por presentar mi música“, declaró.

En conversación con CHV Noticias, Gabriel Zúñiga habló de su historia familiar, sus raíces y sus valores, su vida en la periferia y cómo ha impactado el nacimiento de su hija y los desafíos que se le vienen por delante.

Su más reciente hit es “A perriarla“, cuyo videoclip estuvo inspirado en su padre, quien desde pequeño le inculcó el amor por los autos y la mecánica. “Desde chico a me gustan los autos y todo ese corte, enchulados. Soñé con un video así. Siempre que íbamos por la calle mi papá me decía ‘¿qué marca es ese auto?’ y se las adivinaba. Él era full mecánica y me inculcó eso. Íbamos al taller cuando tenía como ocho años. Nos mandábamos puras cagadas con mi hermano”, señaló.

Otra de sus pasiones es la cultura Yakuza y japonesa, ya que según sus palabras, deja muchos aprendizajes. “Me gusta todo lo asiático. La infraestructura de las casas, los ideales y la cultura de ellos. De chico veíamos series de animé con mi hermano. Me gustaba ver los dibujos. Dragon Ball es mi anime favorito porque da la media enseñanza”, enfatizó.

“El Vegeta envidiaba al Gokú porque era entero puro. Él lo perdonaba aunque lo tratara como basura, no estaba ni ahí. Cero envidia. Yo siempre estoy rodeado de mucha gente y ves actitudes que no te gustan. La gente cambia, pero cada uno con lo suyo, si tu quieres seguir por la misma línea tendrás el respeto. Si fuiste de una manera conmigo, te fue bien y cambiaste, y le diste mucho tu corte, pa’ mi vo’ soy una malaya”, añadió.

Sobre su éxito musical “Me tienen envidia“, junto a artistas como Marcianeke, Cris MJ y Tunechikidd, fue consultado por una de las frases más potentes de la canción: “Maldito es el hombre que en otro confía“.

“Es la Biblia. Si traicionaron a Jesús, qué más queda para nosotros. Jesús era la ficha máxima del mundo y lo traicionaron igual, y nosotros que somos unos simples mortales nos pueden hacer de todo. Hay que estar vivo con la gente. Ahora que el mundo está entero malo, todos quieren lo que tiene el otro. He visto mucha envidia. Avaricia. Está fea la calle hermano. está fome”, detalló.

Juventud y violencia

Gabriel recoge las críticas sobre la ola de violencia que vive la juventud, tema que algunos adjudican a las letras de la música urbana, mientras otros ponen la pelota al piso y aseguran que la crianza y el hogar son fundamentales para dar solución a la problemática.

“Los artistas movemos masas y tenemos que tratar de dar el mejor mensaje y sacar a la gente de la volá. Motivar a los cabros, que si no quieren estudiar hagan música o algo sano, porque es arte. Todo el mundo aquí escucha música. Michael Jackson fue el mejor e igual tuvo sus fallas, pero la gente lo recuerda como una ficha, nadie es perfecto“, manifestó.

“La persona que está comparando (la violencia y la música) no ha vivido nada de lo que uno canta. El que critica lo que no ha vivido, no sabe lo que está diciendo. Por eso nuestra música llega a tanta gente, porque viven igual que nosotros. Viven en poblaciones y las poblaciones son brígidas, todos saben cómo es la realidad en Chile. En la capital tienes el epicentro. Acá pasa de todo, conozco a personas de otros lados y aquí quedan pa’ la cagá, y uno aquí lo ve normal”, complementó.

Vivir en población: Ser cadete y barbero

Gabriel dice que muchos artistas urbanos “vienen del barro” y que vivir en poblaciones muchas veces es “brígido”. En este sentido señala que “nos ha costado caleta tirar para arriba y que todo se haya dado bien, no me lo esperaba. Todos teníamos otras metas. Yo cuando era chico decía que iba a ser futbolista y que iba a jugar en el Colo Colo. Entrené en el Caracol Azul hasta como los 14. Luego me cambié de casa y tenía que levantarme temprano para ir y nadie me acompañaba, uno igual necesita apoyo. Como no había nadie, por más bien que lo hiciera, decidí no ir más y preferí ganar mis monedas, quería trabajar“, narró.

En ese sentido, Galee recordó que por años trabajó como barbero, oficio que le sirvió para ganarse la vida hasta dar el salto en su carrera musical. “Ya no lo hago, pero todavía le cortó el pelo a los cabros. Me iba entero bien. A muchos de los que iban siempre me los encuentro en los shows. Se siente la alegría de las personas, se siente de corazón“, afirmó.

¿Trap o reggaetón?

“Yo soy trap. Yo vengo de la calle. Yo vivo el trap cómo se vive. El trap es lo sucio de la calle. Todo lo que la gente sabe que yo canto. Así es el trap y peor, porque hay cosas que uno no puede decir. Yo he vivido weás entera brígidas, me han matado cualquier amigo pero yo no canto esa weás porque hay que tener respeto hacia ellos, por todos mis compañeros que se han muerto”, contestó.

“Así es la calle, así es la vida, hay que seguir. Se está internacionalizando brígido la música chilena, ya se abrieron las puertas, no hay que perder el foco ni creerse el cuento. Todos venimos de abajo. Todos vienen de la tierra“, complementó el artista.

Familia Cristiana

Al ser consultado por su familia, Gabriel contó son cristianos (no católicos), y que tiene un hermano y una hermana mayor, mostrando en sus palabras, un gran cariño y admiración por ellos. No obstante, su madre es una de las personas más importantes de su vida.

Incluso, su amor y admiración por ella, le llevó a crear el tema “Mami no estés triste“, el cual se relaciona con la adolescencia de Gabriel y los sentimientos que generaron algunas actitudes de su pasado.

“Cuando salía llegaba entero tarde o no llegaba a la casa, y a mi mamá le daba lata que no estuviera o que me pasara algo. Yo le contaba todo para que ella no se enterara por otros lados, porque son entero sapos. Prefería decirle todo, si nos poníamos a pelear le decía ‘mami, pasó esto para que esté tranquila’. Y altiro se ponía nerviosa, me daba cosa verla así. De repente nos faltaba plata, y se me partía el alma verla llorar por eso“, contó.

“Yo conozco a weones que la mamá le ha dado de todo y la tratan entero mal. He conocido weones así, la mamita es todo, gracias a ella nosotros estamos aquí, por eso hay que darle todo. Mi mamá se sacó la chucha para darnos un plato de comida. Para ella todo lo que me pida, si no lo tengo, me lo consigo y se lo doy. Hago lo que sea para que ella esté bien”, añadió.

Con relación a sus estudios, el cantante nacional dijo que nunca terminó el colegio y que llegó hasta tercero medio. “Igual me gustaría terminarlo cuando tenga tiempo, ahora tengo muchas cosas que hacer. Pude tirar para arriba sin ir al colegio, no estoy diciendo que no estudien porque es lo más importante que nos dejan los papás. Tú estudiaste y estay acá ficha. Hay gente que le gustaría estudiar y no tiene plata”, lamentó.

El camino de la paternidad

El 14 de febrero de 2022 nació la primera hija de Gabriel. “Brigido. Mi primera hija se llama Abbynur. Es única. Yo siempre quise ser papá. Antes no quería porque no tenía plata y un hijo es plata porque uno quiere darle todo al hijo. A mi no me importa tener que darle todo a mi hija, no me importa pitearme 300 lucas, le compré un paño solo para taparla en Gucci, solo para tenerla así y lo logré, porque ella me dio la motivación para hacerlo”, destacó.

En esa misma línea, aseguró que los niños son algo “tan puro que no hay maldad” en ellos. “Sentir el cariño de un niño, que te exprese su cariño de pana, esa weá me llena caleta el corazón. En la casa hay muchos niños y los abrazo caleta, es bacán. Gracias a Dios mi hija nació sanita, es linda y estoy entero feliz“, detalló.

Asimismo, entre broma y broma, comentó a que como es niña tendrá que comprarse “el medio arsenal para cuidarla“. En ese sentido, con respecto a la violencia de género, apuntó a que “el hombre que es machista debe sentirse con más poder”, pero piensa que “la mujer es más viva que el hombre, sea como sea“.

“A las mujeres hay que darles el respeto que se merecen, si al final somos todos iguales, todos nacemos de una mujer. Yo estoy en contra del machismo”, expuso.

Con respecto a la crianza y los desafíos que se le vienen a futuro como padre, indicó que será lo más transparente con su hija, y que intentará que ella vea lo crudo que es la calle y cómo son las personas.

“Quiero que conozca todo, pero que siempre se cuide. Su papá estará aquí para cuidarla de todos los giles que quieran hacerle daño, a ella y a toda mi familia. Yo los cuidaré con la vida. Doy la vida por mi familia y por quienes están conmigo, sé que ellos también la darían por mi”, señaló.

Su carrera musical y sus ídolos

Al ser consultado por hasta cuándo hará música, indicó que hasta que se sienta tranquilo. “La música es eterna, uno tiene que hacerla durar. Siento que es lo que quiero hacer siempre y tengo caleta de weás en mente. Ahora paso viajando para todos lados. Ya no duermo, yo descanso. Antes cuando me iba mal dormía, ahora descanso nomás, no se duerme. Durmió-cagó decimos nosotros”.

En ese sentido, reveló que uno de sus bandas favoritas son Los Prisioneros, pero que también es fan del Pablo Chill-E de Harry Nach, de Polimá WestCoast y de Young Cister.

“Tren al sur es mi tema favorito, porque mi mamita se fue para el sur y me da nostalgia. Lo logró, puso su local, se compró su autito. Ella instaló un local de comida rápida, tiene su autito y vive de eso. La ayudo siempre, ahora se fue hace poco, como hace un mes, y la fui a verla altoque, a penas me compré el auto”, precisó.

“Si estay estudiando hazlo de pana”

Finalmente, Galee Galee envió un mensaje para los niños y niñas que están recién comenzando su vida y que se encuentran luchando por sus sueños. “El que quiere puede hermano y con fe todo se logra. Que no pierdan el foco, que sean humildes. La humildad te puede llevar lejos. Yo he llegado por ser como soy y he conocido personas que en mi vida pensé que iba a conocer, y he estado en lugares, no por ser Galee Galee, sino que por ser el Galee de antes, el que no cantaba.

“Siempre hay que perseguir el sueño, con el propósito de lograrlo, porque nada lo impide, solo la muerte. No hay nadie que te pare si tienes las manos y los pies buenos hay que puro darle. La mente te puede hacer ganar millones o llevarte a la ruina. Énfasis no más para toda la gente, no pierdan el foco y si estái estudiando estudia de pana“, sentenció.