Gino Mella y el detrás del boom de su carrera: “Hay mucha gente que empieza a cerrar puertas”

Tay Papo, Olvidona y Paloma son solo algunos de los singles que han posicionado a Gino Mella (22) en el género urbano. Una carrera que comenzó a construir desde los 13 años y que, según comentó a CHV Noticias, explotó de la mano del remix de Full Pioli.

La religión y su percepción sobre las armas y las drogas, son parte de los temas que abordó en profundidad, aprovechando también de derribar mitos asociados a la fama.

“Hay mucha gente que empieza a cerrar puertas, que ve un artista nuevo y le mete el pie porque siente la presión y le da miedo darle la mano“, declaró, refiriéndose además a las peleas que han involucrado a artistas del ambiente.

“Para mí hay peleas que son marketing… pero no estoy muy de acuerdo con ellas, soy más partidario de que si se juntan e hicieran una canción podrían llamar más la atención”, dijo.

Pero eso no es todo, ya que no dudó en exponer las “malas experiencias que he tenido con gente, y no solo cantantes”, asegurando que el ambiente “es tóxico” y cargado de “energías pesadas”.