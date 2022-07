“Hola po’, olvidona”: Gino Mella lanza Olvidona, el single que ya era trend en TikTok

Aún no era lanzada esta canción y ya se había convertido en un trend de TikTok. Se trata de Olvidona, el single de Gino Mella junto a Balbi el Chamako, Lleflight y el Futuro Fuera de Órbita.

Esta producción vivió un fenómeno bastante parecido al de Despechá de Rosalía, ya que solo con unos adelantos, se transformó en un éxito ansiado entre los seguidores y seguidoras de la música urbana.

Pero eso viene de la mano además con el repertorio que acompaña a Gino Mella, luego de haber consolidado su fama con su reciente canción TAY PAPO, junto a King Savagge, y otros singles como Paloma.

De hecho frases como “hola po’, olvidona” o “ah no me funai’, ya no te acordai’, medio corte quedo loco si te traspapelai'”, ya son parte del repertorio de los jóvenes en las redes sociales y que corresponden a la letra de Olvidona.

Tal es la fama de esta canción que ya suma casi 75 mil reproducciones en YouTube y cientos de comentarios. “Temazo”; “rompieron”; “un palo tras otro palo”, son parte de las palabras que algunos fanáticos dedicaron al tema.

Escucha la canción -y observa el videoclip- a continuación: