“Siempre lo vamos a apoyar”: Hermano de Julianno Sosa tilda detención del artista como un “malentendido”

Durante las últimas horas se dio a conocer la detención del cantante urbano chileno Julianno Sosa en Estados Unidos.

Según las primeras informaciones, dicha aprensión se llevó a cabo el pasado martes 6 de junio en Miami por una causa pendiente.

“Lamentamos informarle que por circunstancias fuera de su control, nuestro familiar conocido como Julianno Sosa se encuentra detenido. Más información en breve, en este momento les pedimos oraciones y vibras positivas para nuestro hermano”, escribió el representante del autor de Cochinae.

Cabe recordar que en 2020 el artista estuvo durante cinco meses en la cárcel del condado de Morris, Nueva Jersey, en un período en que se alejó de la música y “se metió en malos pasos”.

Desde entonces, en diversas fotos que ha publicado en su Instagram, Sosa se ha dejado ver con una tobillera electrónica, lo que sería parte del proceso judicial que enfrentaba.

Hermano de Julianno Sosa entrega detalles

En conversación con LUN, Roberto Pozo Espinoza, hermano de Julianno Sosa, lamentó lo que está sucediendo y afirmó que “la verdad no podemos hacer mucho. Estamos súper lejos. Entonces nos toca esperar y confiar en que los abogados harán un buen trabajo y confiar en el proceso”.

“Lógicamente estamos pendientes, atentos y siempre lo vamos a apoyar. Por el momento sólo nos queda que este malentendido se solucione“, agregó.

Finalmente, Pozo depositó su confianza “en que todo el equipo de Sosa Mafia, que está en Florida”, el cual “hace todo lo que está a su alcance para solucionarlo de la manera más expedita posible“.

Si bien no se ha entregado detalles respecto a esta nueva detención de Sosa, el medio chileno Trap2Day indicó que “Julianno no estaría detenido por alguna violación a la probatoria ni habría infringido la ley. La razón sería el cambio del juez de inmigración que ve su caso“.

“Nuestra fuente señala que Sosa ‘fue a solicitar un permiso para viajar y no violar la probatoria ni el arraigo que tiene de no salir del estado de Florida’. Sin embargo, el nuevo juez no estaría al tanto del proceso que estaba llevando a cabo Julianno y pidió prisión preventiva hasta que se demuestre que estaba terminando los procesos de causas anteriores“, agregaron.