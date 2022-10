Ignacia Michelson confesó que está distanciada de Marcianeke: “Quedó de que se la iba a jugar”

No ha pasado un mes desde que Marcianeke estrenó Ella Me Llama, canción cuyo videoclip lo protagonizó junto a su entonces pareja Ignacia Michelson, y ahora se dio a conocer que ambos sufrieron un quiebre en su relación por motivos que fueron abordados por la propia ex chica reality.

Mediante historias en Instagram, la influencer respondió una serie de preguntas de sus seguidores y seguidoras, quienes le consultaron sobre el intérprete urbano.

Ante esto, Michelson no dudó en hablar claro y confesar que están distanciados.

“Quedamos en que nos daremos este tiempo mientras yo esté en México y él allá (Chile), para ver qué va a pasar más adelante”, sostuvo en un video, asegurando que “nos queremos mucho y nos gustamos mucho, pero ha sido difícil por temas de tiempo, han pasado cositas“.

Pero eso no fue todo, ya que la ex participante de Acapulco Shore entregó más detalles en una segunda storie.

En el nuevo registro enfatizó que el artista “quedó de que se la iba a jugar”, pero no le cerró las puertas a una reconciliación.

“Tenemos una conexión. Llego el 26 y ahí vamos a saber qué onda, estamos como partiendo de cero. Ay no sé, es como raro ya, no me pregunten tanta cosa“, declaró.