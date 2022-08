¿Murió el amor? La respuesta de Ignacia Michelson sobre su relación con Marcianeke

Hace no muchos días que la ex chica reality Ignacia Michelson confirmó que ella y Marcianeke se estaban “conociendo”, mas no pololeando. De esa manera, acalló los rumores que los vinculaban desde un tiempo atrás, entregando detalles de su íntima relación.

Fue en conversación con Las Últimas Noticias cuando la otrora participante de Acapulco Shore alabó el comportamiento que tiene el músico nacional. “Es tierno, muy simpático. Nos llevamos súper bien y me cuida. Ha estado en mi departamento, siempre preocupado de mí”, dijo.

Pese a que no pueden compartir tanto por sus diversos trabajos y viajes, señaló que “todos los días hablamos, nos mandamos mensajes, sabe dónde estoy, sabe todo antes que el resto de la gente“.

“Me escribe cosas tiernas, que me echa de menos, que está aburrido, que quiere que vuelva”, agregó en ese entonces.

Consultada derechamente sobre si está pololeando con Marcianeke, Michelson sostuvo que “más que nada hablamos y nos decimos ‘ay eres mi amor’. No, eso (pololear) ya pasó de moda. Esto es más moderno (…) Le digo querubín, bebé, mil cosas, jaja”.

Pero aunque la situación parecía color de rosa, todo dio un vuelco en las últimas horas, dejando entrever que la relación entre ambos está quebrada.

Así lo confirmó Ignacia a través de sus historias de Instagram, a quien le preguntaron por su romance con el artista del momento y respondió con un tajante “no” para dar a conocer que ya no está con él.