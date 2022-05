“Esta industria necesita más mujeres”: Las voces femeninas que buscan renovar el género urbano en Chile

El género urbano chileno está pasando por su mejor momento, acumulando millones de reproducciones en distintas plataformas. Así lo refleja el Top 50 Chile de Spotify, donde destacan canciones nacionales como Me arrepentí de Ak4:20, Pailita y Cris MJ, y Cochinae de Julianno Sosa con King Savagge.

Mientras la escena chilena se posiciona en el mapa mundial, un incipiente movimiento femenino busca renovar este género con canciones que hablan de sororidad, compañerismo y amor propio. Esta nueva generación de artistas decidió partir en la música en medio de la pandemia, muchas de ellas improvisando estudios de grabación caseros o a través de aplicaciones para celulares, teniendo como referentes a exponentes que cimentaron el camino como Paloma Mami, Flor de Rap, Princesa Alba y Tomasa del Real.

CHV Noticias tomó con contacto con seis mujeres, que cada día se están imponiendo más dentro de una escena liderada principalmente por hombres.

“Nos enseñan siempre a competir”

Macarena Videla (24) proviene de una “familia muy musical”, la cual le inculcó desde pequeña el desarrollo artístico a través de clases de canto y piano. Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando comenzó a tomar forma a su proyecto musical. “Era una época cargada de muchos sentimientos para todos, estábamos viviendo un proceso como país muy importante y decidí tomarme un receso en la universidad, congelar y empezar a desarrollar este lado artístico que en ese momento lo necesité mucho”.

De esta manera nació KYA, artista que fusiona el R&B con ritmos cercanos al género urbano, lo cual se plasmó oficialmente en 2020 cuando lanzó de su primer EP, titulado Desdicho. “Fue una búsqueda en verdad, de empezar a encontrar mi sonido y a soltar la mano. Es muy raro eso de tener mucho arte dentro y empezar a soltarlo”, señala la cantante, quien en esta primera cruzada contó con la ayuda del productor antofagastino Rest.

A comienzos de este año estrenó su segundo material de corta duración Back to Basics, donde hace un llamado a los géneros con los que la artista creció, tales como el hip-hop noventero o el pop de los ‘2000.

Un inicio distinto fue el de Nicole Davidovich (22), más conocida como Shirel, cuyo primer encuentro profesional con la música ocurrió en 2016 cuando audicionó en la segunda temporada de The Voice Chile. En esa ocasión cantó la emblemática The House of the Rising Sun, de The Animals, cautivando de inmediato a los coaches de ese entonces. Si bien llegó a instancias finales, la artista no consiguió el primer lugar del programa de busca talentos.

“Yo soñaba con esto toda mi vida. Creo que mi inicio fue cuando estaba en el colegio y mis amigos miraban alrededor sin saber mucho qué hacer, en qué trabajar, estudiar o cómo afrontar la vida adulta, y yo tenía muy claro mi sueño. Mi sensación era que había que intentar, que era una bendición tenerla clara”, sostiene Davidovich, quien debutó oficialmente en 2020 con su single Money.

Respecto a su llegada al género urbano, la joven manifiesta a CHV Noticias que “a lo largo de toda mi experiencia con la música, ha sido súper importante hacer todo lo que me sale desde la guata. Para mí en realidad nunca fueron decisiones tan pensadas”. Por lo mismo, decantó de forma “súper natural” su arribo en este estilo. Debido al éxito de su primer sencillo, meses después lanzó un remix junto a Polimá Westcoast, uno de los artistas chilenos más populares del momento.

Además de ser amigas, a KYA y Shirel también las une canción que marcó un antes y un después para sus respectivas carreras. Se trata de Faroles, single de Denise Rosenthal lanzado a finales de 2021, donde la reconocida artista invitó a tres cantantes emergentes en una letra cargada de empoderamiento femenino.

Por una parte, Davidovich calificó este proyecto como “un sueño de principio a fin”. “Denise, que es una artista ya consolidada y que ha vivido de todo, que le ha tocado vivir lo crudo que es este mundo con las mujeres, tenía este sueño de hacer un proyecto con mujeres emergentes, de tenderle la mano a chicas nuevas y ahorrarle un poco las dificultades que le tocó vivir a ella”, cuenta.

“Así nos contactó a cada una y nos propuso sumarnos a hacer esto. Yo obviamente ni la pensé, o sea me vieran de chica en el concierto de Amango con fotos de Denise y ahora conociéndola y colaborando con ella. Fue increíble”, describió la cantante.

Videla en tanto, indicó que esta experiencia fue una “locura”. “Entenderán que soy muy fan de Denise Rosenthal de muy chica, la vi crecer en la tele y para mí era la popstar de Chile”, expresó la artista, quien fue la primera contactada de este grupo.

“El tema quedó un poco en reposo porque Denise estaba terminando su álbum Todas Seremos Reinas. Un tiempo después retomó el tema, me llamó y me dijo que quería sumar a Soulfía y Shirel. De ahí fue todo súper rápido, nos juntamos las cuatro en el estudio y de ahí nacieron los Advengers“, agrega.

De esta canción se extraen frases como “esta industria necesita más mujeres” o “nos enseñan siempre a competir y no lo podemos permitir”, dando cuenta de la dificultades que atraviesan las mujeres en este rubro.

Las Mafiosas

La cantante nacional Vania Joplin (23) lanzó su primera canción No es no en 2020 y desde entonces comenzó a armar su camino en la música que no ha estado exento de complicaciones. “Ser mujer, lesbiana, hacer música que no es tan rap y querer entrar en lo urbano, es súper difícil, más aún si no tienes contactos, pitutos o algo así” , afirmó.

Teniendo en cuenta su realidad, la artista firmó hace unos meses con el sello independiente Vivetelamusic, al cual le propuso la idea de desarrollar una plataforma para visibilizar el talento femenino en la escena urbana. “Se lo comenté al equipo y lo encontraron increíble”.

De esta manera nacieron Las Mafiosas, proyecto que busca agrupar a mujeres del género en una sola canción. La primera muestra de esta iniciativa se dio a conocer en marzo de 2022, bajo la inspiración de los cuatro elementos: Tierra, fuego, aire y agua.

Así se unieron por primera vez Anto Segovia, Loyaltty, Dainesitta y la propia Vania. “Los cuatro elementos fue pensado porque somos cuatro mujeres diferentes, que nos necesitamos entre sí, que si el género femenino no se junta literalmente no puede funcionar. No puede haber una o dos representantes, sino que pueden haber muchas más. Yo creo que alcanza luz para todas”, recalca Joplin.

Actualmente están preparando el segundo lanzamiento de este proyecto, en el cual se repetirán los nombres de Vania Joplin y Loyaltty, y se sumarán Mami Savage, Blue Mary e Itsdee. “La idea es que después esto sea global, que luego se sumen mujeres de Argentina, Colombia o Puerto Rico, porque siempre he pensando que hay mucho talento, pero faltan espacios”, dice la autora de la iniciativa.

Bela, la primera chilena en colaborar con Snoop Dogg

La historia de Gabriela Meriño, conocida en la escena urbana como Bela, se define como una “artista de pandemia”, ya que su inicio oficial en la música se remonta a 2020, año en que el COVID-19 se expandió por todo el mundo.

“Todo era súper tecnológico, llevado muy a la pantalla y muy artificial, eso me ponía muy nerviosa porque una de mis fortalezas como artista es mi presentación y no lo podía demostrar. Solamente tenía que mostrarme en redes, videos y en 2D”, señala la artista a CHV Noticias sobre sus comienzos.

Sin embargo, hay un hecho importante que marcó su corta trayectoria artística. En noviembre de 2020, el rapero mexicano Alemán publicó su canción Mi Tío Snoop, que contó con la colaboración del mismísimo Snoop Dogg y superó las más de 92 millones de reproducciones. El tema fue producido por el chileno Dj Who, quien invitó a Bela para realizar los coros.

Inicialmente, la joven artista no sabía que se trataba de una pieza interpretada por el icónico rapero estadounidense. Le dije ‘oye, aprovechando que estoy en el estudio por qué no me mandas la canción y yo aprovecho de ver qué arreglos vocales puedo proponer por mi parte y ver si te gustan’. Y ahí me dijo ‘mmm, es que hay un problema: no te la puedo mandar porque es una canción de Alemán con Snoop Dogg’. Ahí me caí de la silla. Obviamente grité y celebré, porque para mí Snoop Dogg es un artista que siempre me ha gustado, soy muy fan de toda la ola del rap del westcoast”, expresó.

Posteriormente se reunió con el productor nacional y no supo si fue aprobada su participación hasta que la fecha de estreno de dicho tema. “Me acuerdo que estaba con mi mejor amiga, salió la canción, la escuchamos juntas y me di cuenta que mi voz salía en todos los coros. Fue súper emocionante y una sorpresa muy hermosa”, cuenta con orgullo.

Actualmente, la cantante está preparando su álbum debut Venus01, fruto de un trabajo de cuatro años que podría ver la luz este 2022. De este material se extrae el sencillo 333, lanzando en diciembre pasado.

“Me muevo por lo que es el girl trap y el girl rap, que viene siendo esta ola más femenina de lo que vienen siendo estos ritmos que son bastante duros. Tengo un tag que es Bad Bitch Trap Shit Motherf…, que de alguna forma resume lo que quiero mostrar, que vendría siendo esta figura femenina más empoderada, niña mala y sin pedir disculpas ni permiso“, se describe.

El reggaetón duro de Akatumamy

Xaviera Fernández (21), alias Akatumamy, se define como una artista cuyas raíces vienen del reggaetón clásico y el dancehall. “Me gusta el reggaetón pesado, que esté muy presente el bajo en la instrumental. Además del sonido electrónico en general, combinado con sonidos orgánicos”, dice en entrevista con CHV Noticias.

Su aterrizaje en la música surgió luego de descargar una aplicación en su celular llamada Voloco, donde grabó algunas voces y empezó a improvisar algunas letras que luego derivaron en sus primeras composiciones. “Muy under y sin recursos”, afirma.

La cantante figura dentro de algunas listas de Spotify, muchas vinculadas al neoperreo, género musical fundado por las chilenas Tomasa del Real y Lizz, quienes han construido una exitosa carrera en el extranjero. “A ellas las aprecio mucho, porque fueron las primeras en haberme dado la mano cuando nadie me la daba. Son bacanes las cabras”, expresa Fernández.

“Hoy me dedico 100% a la música. El año pasado me salí de una carrera que estaba estudiando y no me arrepiento. Me independicé hace dos meses, así que me hace muy feliz decir que estoy viviendo de la música“, confiesa la artista, quien adelantó que en los próximos meses “se vienen cositas”.

Desde Antofagasta pa’l mundo

El trap de 2019 Cicatrices fue el punto de partida para la cantante antofagastina Valentina León (21), más conocida como Vlntna B, parte de la oleada de abundantes figuras femeninas en este campo de la música urbana.

“Empecé en 2019 con un conjunto de productor de Antofagasta, quienes querían que participara en un tema de ellos y antes no había sacado ningún material, sólo les había manifestado mis intenciones de hacer música. De ahí comencé a sacar cositas sola. Fue todo muy de a poco, muy espontáneo, las oportunidades se fueron presentando solas y ahora estamos acá“, afirma Valentina a CHV Noticias.

A la fecha, la artista suma una lista de colaboraciones de diversos exponentes del género urbano como Killua97, Lidanza, Tukko21, Youngc4real y KYA. Con esta última, actualmente están preparando un álbum colaborativo que espera darse a conocer este año. “Estamos muy contentas, hemos trabajado con muchas artistas femeninas que nos gustan mucho”, adelanta.

“Hemos empezado a generar comunidad entre nosotras”

Las cantantes también manifestaron su opinión respecto a la actual escena femenina en el género urbano chileno, valorando el compañerismo y apoyo que se ha generado entre ellas mismas.

Shirel: “Creo que es una escena que está creciendo a un ritmo impresionante, personalmente estoy impresionada con la cantidad de talento. Creo que ahora empezamos con esta era de las mujeres, además se ha convertido en un espacio súper interesante. Me he hecho amigas que comparten mis intereses y experiencias, que comparten mi amor por la música y creo que es muy bacán. Creo que conseguimos algo que nos acerca, que es como un paradigma súper diferente a lo que venimos escuchando de generaciones pasadas, de artistas más grandes que la han pasado pésimo por ser mujeres, por la industria, la cantidad de competencia y lo pequeño que son los espacios, pero creo que eso se acabó y que está lleno de mujeres talentosísimas con mucho para decir”.

KYA: “Primero que nada, me siento muy privilegiada de estar en esta escena que se está creando, sobre todo en lo que respecta al género urbano. Todos sabemos que siempre ha sido un género predominante por artistas masculinos y no es que no hayan artistas femeninas, el problema es que no se le ha dado la tarima que nos merecemos al final. Pero siento que se ha generado una ola de artistas que nos hemos dado la mano, siento que hemos empezado a generar comunidad entre nosotras. Cada día nos estamos empezando a unir más entre nosotras y eso ha permitido que distintas plataformas también se interesen, que la gente que organiza eventos digo ‘oye sí, hay un grupo de chicas que están haciendo muchas cosas’. Eso me pone muy feliz, obviamente siento que faltan muchas cosas, la lucha continúa siempre en muchos aspectos, pero por lo menos la esperanza por parte de todas está presente”.

Vania Joplin: “Encuentro que este y el otro año va a explotar con todo la escena femenina. Me pasa que hablo con personas y dicen ‘nooo, ahora todo el mundo es cantante’ y lo encuentro increíble. Mientras más cantantes hay, más espacios se abren, las marcas comienzan a mirar la escena y una puede salir a afuera. Yo creo que este o el otro año va a ser el boom, donde explotará no sólo el género femenino, sino que también el masculino, así que afírmense”.

Bela: “La veo cada vez más puesta. Creo que nosotras nos hemos dado cuenta -de forma un poco dura- que todo lo que vendría siendo la escena nacional carece de figuras femeninas. Entonces nosotras de alguna manera estamos cada vez más posicionándonos por nosotras mismas y nuestro público, creando no una escena paralela ni contrapuesta, pero sí una ramificación de lo que vendría siendo todo este movimiento urbano nacional. Nosotras estamos a cargo de crear nuestra cultura, de formar nuestro camino, de mostrar nuestra música y de apoyarnos, no sólo en el estudio sino que también a nivel humano-personal”.

Akatumamy: “Ahora está potente, creo que en Chile se viene una tercera ola y va a ser con mucha participación femenina dentro de ella. Igual siento que le falta, falta más unión entre la misma escena femenina, que de a poco se está logrando. Creo que lo que se está formando es bonito, porque sé que antes no era así y me alegra mucho estar participando en una escena que sea más unida y colaborativa”.

— ¿Ven alguna diferencia respecto a la escena masculina?

Shirel: “Creo que hay muchas diferencias. Algo muy característico de ser mujer en el rubro de la música, es como batallar con el síndrome del impostor constantemente, con esta sensación de que tienes que probarte a ti misma frente al resto. Creo que las mujeres que están ahora en este sector están dando la cara con todo, son todas súper profesionales, se toman su trabajo súper en serio y conciben lo que hacen como su trabajo, que es algo que nos diferencia del sector más de los hombres, porque ellos pueden darse el lujo de relajarse un poco”.

KYA: “Me he dado cuenta que hay poca iniciativa de la gente de ir a escuchar música de mujeres. Una se encuentra con ciertos comentarios en plataformas que suben algo de algún artista masculino y todos lo aplauden, y luego suben sobre alguna femenina y la cantidad de comentarios negativos son varios, gente que ni siquiera se detiene a escucharla, es una cosa muy curiosa que se genera. La gente tiene un poquito más de resistencia al escuchar a las mujeres en el género urbano. Eso implica que, como una tiene una audiencia más pequeña, le cuesta llegar a más gente. Por eso es normal que no nos inviten a festivales y cosas así, porque hoy día todo se basa más en los números.

Bela: “Nuestro punto de separación nace porque tenemos diferentes visiones y referentes a los cuales admiramos. Por ejemplo, -con KYA lo hablamos harto- nuestro show de alguna manera busca emular lo que vendría siendo un MTV Awards, todo esto porque vemos mucho artista del extranjero como Doja Cat, Beyoncé, Rihanna, etc (…) Siempre hay una separación muy fuerte entre hombres y mujeres, y en lo que vendría siendo el arte y la música se nota mucho más. Si bien no es una separación que tal vez se desearía, es algo que siempre ha ocurrido y es porque de alguna forma el mundo en el cual vivimos desgraciadamente siempre va a haber un liderazgo por parte de los hombres, obviamente este último tiempo las cosas han cambiado”.

Akatumamy: “Sí, igual siento que la escena masculina está más construida y más mainstream que la femenina. Entonces, claramente va a ser diferente ese trato al que tenemos entre nosotras, porque en Chile no hay mujeres pegadas, serían Paloma Mami o Princesa Alba dentro de lo urbano y no hay más que eso. Ahora recién se están dando los nombres femeninos en la música urbana, entonces obvio que será diferente el trato y cómo se dan las cosas”.