El día que J Balvin respondió a Residente: “Lo consideraba mi amigo, pana, por eso dolió”

– “¿Se puede ver una reconciliación tuya con René?”.

– “Sí, claro. Amigos no, pero si se hablan las cosas claras, no hay problema”.

Así parte encarando J Balvin la mediática polémica entre él y Residente, conflicto que lleva más de un año dando vuelta en redes sociales y ha generado bandos en la escena del género.

Estas declaraciones de José Álvaro Osorio Balvín, su verdadero nombre, se volvieron a viralizar durante las últimas horas y muchos creen que se trata de la más reciente respuesta del colombiano al puertorriqueño, sin embargo, esto no es así.

Las palabras de J Balvin fueron expresadas en una entrevista publicada originalmente en diciembre de 2021, tras la crítica que realizó el ex Calle 13 al cantante por su intento de boicot a los Grammys tras no ser nominado.

El problema es que esta jornada la entrevista se ha compartido como si fuera reciente y como contestación a la tiradera que hizo René Pérez en marzo -en el marco de una Bizzarrapp Session-, en la que volvía a criticar a Balvin, lo que no es correcto.

La entrevista

En la mencionada conversación de J Balvin con el canal de YouTube Dímelo King, le preguntaron al colombiano “¿ustedes eran amigos?”, a lo que respondió que “yo lo consideraba amigo, pana, por eso dolió”.

“Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, agregó.

En la misma línea, detalló que “si hubiera sentido que tenía que dar una explicación, yo salgo, como lo hice con la canción Perra, porque ahí estaba la canción, el video. Pero es la palabra tuya contra la mía, es la conciencia tuya contra la mía. No tenía que dar ninguna explicación”.

Los comentarios de J Balvin sobre Residente comienzan cerca de los 38 minutos.

Revisa la conversación completa acá: