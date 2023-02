“Pa’ todos los giles que llevan pistola”: El Jordan 23 lanzó sus descargos por caos en evento benéfico de Rancagua

El artista urbano El Jordan 23, quien sería parte del evento benéfico Chile Unido realizado el pasado miércoles en Rancagua, acudió a su Instagram para realizar un descargo ante su fallido show en dicha instancia.

Según acusó el intérprete de Si Sako la 40, el caos ocurrió a raíz de un confuso incidente con supuestas armas de fuego, lo que obligó a que se suspendiera la realización de la actividad que buscaba ir en ayuda de las y los damnificados por los incendios forestales en el sur del país.

“La mentecita de los giles… pa’ todos los giles que llevan pistola a los show de cabro chico, quédense en su casa“, dijo el cantante.

“Dejen de hacer tierra, no cooperan con ni una hue… venía llegando a Rancagua y no pude cantar mi gente, mil disculpas a todos los que me estaban esperando, no es culpa mía”, continuó en su video que luego fue viralizado en TikTok.

A fin de enmendar este problema, dijo, se quedó en el lugar para sacarse fotos con sus fans.

“Muchas gracias de todo corazón a los que están apoyando la causa”, cerró.

Chile Unido en Rancagua

El evento Chile Unido se inició a las 18:00 horas del miércoles en la intersección de las calles República de Chile con Avenida España en Rancagua, un evento que fue patrocinado por el propio municipio.

El line-up contaba con diferentes artistas, tales como Jordan 23, Standly, AK4:20, King Savagge, entre muchos otros.

Asimismo, en el afiche se informó que el ingreso al show era mediante una donación mínima de tres productos.

Pero por motivos aún no esclarecidos, la presentación de los urbanos debió suspenderse y así el público se disipó en medio del caos.

Así lo constataron algunos registros que fueron divulgados en redes sociales.

Se verdad la raza mala, por los artistas se espera si cantan de andar armados… #Rancagua

Se logro el beneficio pero también desnuda la realidad pic.twitter.com/F42TzhvTxb — César Peña (@cesar_mht) February 9, 2023

Por su parte, desde la Municipalidad de Rancagua agradecieron a las y los asistentes que participaron del encuentro y entregaron sus donaciones.