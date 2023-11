Jordan 23 desmiente grave acusación de ex manager y advierte montaje en su contra: “Querían dejarme en cana”

Jordan 23 respondió la tarde de este miércoles a su ex manager, Marco Freddy Carrasco, quien lo acusó de producir material pornográfico con menores de edad.

El artista utilizó sus historias de Instagram para defenderse de la grave denuncia y aprovechó de acusar a Carrasco de un supuesto robo, asegurando que aquel sería el motivo por el que comenzó la arremetida

“Quiero que todos sepan que al Markito (mi ex manager) tuve que echarlo por doméstico (sic). Me robó cualquier millones cuando me fui para España y está haciéndose el hue… por no querer pagar, por eso está haciendo toda esta escena”, disparó el urbano.

Jordan 23 desmintió grave denuncia de ex manager

A su vez, el intérprete de Cabaña se refirió directamente a la denuncia de producción pornográfia que, supuestamente, habría involucrado a sus hermanos menores.

“Sí, tengo base para todo lo que hablo, no cómo vo’, sin código…, me tirai’ la hue… de mis hermanos, sabiendo la fábrica de caso que me hicieron los giles para dejarme en cana (sic) y no pudieron. Te paso por el pi… viejo verde”, detalló.

Jordan 23 acusó montaje de Carabineros

Finalmente, el cantante apuntó a un supuesto montaje en su contra por parte de Carabineros, momento en que recordó un desconocido incidente con funcionarios de la institución.

“Y esa causa cul… perkin que tira a la mesa me la fabricó la yuta, la misma que pesqué a balazos cuando era cabro chico. Querían dejarme en cana cuando cumplí los 18 (…)”, cerró Jordan.

Mira las declaraciones de Jordan 23:









