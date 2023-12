Pareja de Jordan 23 reconoce agresión del cantante: “El video muestra una parte de nuestro pasado”

La pareja de Jordan 23 defendió al cantante tras la filtración de un nuevo video en redes sociales durante la tarde de este domingo, donde aparecen ambos agrediéndose con una infabte en sus brazos.

Además la joven apuntó al ex manager del artista como el responsable de la nueva filtración y le pidió que las dejara tranquilas a ella y sus hijas.

¿Qué dijo la pareja de Jordan 23?

“Ahora vienen a sacar ese video cuando aún no estaba ni mi hija menor, más de dos años, sabiendo todo lo que pasamos para poder estar bien”, señaló la joven mediante sus historias de Instagram, a quien se le ve en el video saliendo de un lugar con una menor de edad en brazos.

Acto seguido, aparece el cantante, quien agarra sus pertenencias y la sujeta hacia su cuerpo, a lo que la mujer reacciona pegándole en la cara. El artista le devuelve el golpe y una tercera persona los separa, quedando Jordan 23 con la menor de edad en sus brazos.

“Nadie más que nosotros sabe a cuántas terapias de familia hemos ido para poder arreglar nuestras cosas. Como seres humanos cometemos errores, pero jugar así con nosotros es entero fome”, señaló la joven.

En esa misma línea tuvo palabras para el ex manager de Jordan 23: “Ahora vuelve el mismo a hacer daño. Déjame en paz, deja de meternos a nosotras al baile, si el problema que tienes no es con nosotras ¿O sí? Porque si es así yo igual tengo tu pasado en mis manos y de pura buena persona no te tiro al ácido”.

Finalmente, en una siguiente historia la joven reconoció: “El video muestra una parte de nuestro pasado fome, ese pasado que uno quiere dejar ir”.

Revisa la historia de Instagram:

