Joven se tatuó el nombre de Pailita en su brazo: “Mamá perdóname, pero te juro que vale la pena”

Carlos Javier Rain Pailacheo, más conocido como Pailita, se ha convertido en uno de los fenómenos musicales del momento. A sus 21 años, el cantante chileno goza del éxito en varias plataformas digitales como Spotify, donde acumula millones de oyentes mensuales.

El artista también se ha destacado por su historia de vida y cercanía con sus fans, con quienes trata de compartir en cada concierto que realiza a lo largo del país. Una de ellas es Catalina Pavez, autora del video viral en que aparecía el músico enviando un mensaje en contra del consumo de drogas.

Sin embargo, el fanatismo de esta joven fue mucho más allá y decidió tatuarse el nombre del reggaetonero en uno de sus brazos. “En un evento en Talca, le dije (a Pailita): ‘Ráyame lo que quieras y yo me lo tatúo’ y no me creyó“, contó en entrevista con La Junta Plus.

Finalmente, a escondidas de su familia, la seguidora plasmó en su piel el mismo rayado que hizo su ídolo. “Mamá perdóname, pero te juro que vale la pena totalmente”, expresó al citado medio.

El pasado sábado 9 de abril, la fan se reencontró con el cantante oriundo de Punta Arenas en el festival Liberadxs, que se desarrolló en el Parque Padre Hurtado de La Reina. “Estoy entero feliz, ¿qué más puedo decir? Quedo para la cag*, si ni siquiera le había creído”, afirmó el intérprete tras ver el “homenaje” que realizó la joven.