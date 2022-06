De amenazas con armas de fuego a tiraeras: ¿Cuál es la polémica que enfrenta a Julianno Sosa con AK4:20?

Julianno Sosa y AK4:20 son de los artistas urbanos más pegados en Chile y aún así se vieron envueltos en una grave polémica que involucra incluso amenazas con armas de fuego.

Todo comenzó tras el lanzamiento de Ultra Solo Remix, ya que los rumores apuntaban fuertemente a que el talquino sería parte de la nueva versión de la canción de Polimá Westcoast y Pailita.

Sin embargo, cuando se confirmaron los artistas invitados, Bastián D’Amonte no estaba entre ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Diego Sagredo, manager, productor y creador del sello discográfico Deep Music, explicó que si lo incluían en el feat, duraría casi diez minutos y no era la idea.

Paralelamente, las malas lenguas decían en el ambiente que el cantante de 20 años había sido vetado del remix tras hacerle ojitos a una ex pareja de Polimá, pero ninguno de los tres involucrados se ha referido al tema.

Amenaza con arma

Quien sí se refirió a lo ocurrido fue Julianno Sosa, que a través de su Instagram se lanzó con todo contra “Four Twenty”: “Caca 4:20 te paso por los co… acuérdate que acá en Miami iba a volarte las babas y tu hermano te salvó”.

“El Poli te compró zapatillas cuando andabas llorando que andaban todos nítidos menos voh, el Poli te compró zapatillas y después le salí con la empanada al Poli, con la empanada a mí”, dijo, aludiendo a que presuntamente 4:20 se habría involucrado con las novias de los dos.

Asimismo, señaló que “el problema empezó cuando empezaste hablar mal de mi manager al frente mío”, hecho que habría ocurrido hace años. Además, expresó que el talquino lo amenazó con demandarlo y aseguró que le debe dinero.

Por esa razón, en dicho live de Instagram, el cantante de nombre César Pozo mostró un arma y amenazó a AK4:20, a quien le prohibió visitar Miami. Sin embargo, la parte del video en que aparece el arma fue borrada de redes sociales.

“Nosotros no andamos con pistolas”

Por su parte, el intérprete de Me Arrepentí decidió replicar a esas acusaciones. En primer lugar, respondió que “las zapatillas que me regaló fue porque las había ocupado en un show, o no Polimá Westcoast. (…) Y qué hablan de plata, si tuve que pagar 25 mil a tu manager y 6 temas que tuve que regalarle, jajaja yo no le como a ni un we…”.

Más tarde, también hizo un live en Instagram para referirse a la polémica, contestando que “todo empezó porque (Julianno) habló mal de mí”.

“El Julianno tiene un trastorno, todavía vive en el pasado, porque el problema que tuvimos es de hace tres años atrás. Ahora viene a tirarme mierda”, señaló en la red social, donde añadió “nosotros no andamos con pistolas, nosotros somos artistas”.

“Lo único que dijo verdad (sic) el Polimá es que me llevó para New York a conocer al Julianno y a Pablo Chill-E, que yo en ese momento los veía grandes. Pero después conocí al Julianno y es una mierda. No son víos, dime que erí vio porque caíste preso en Estados Unidos por andar robando. No soy vío“, indicó en el live.

Continuando con su relato, 4:20 manifestó que “el mismo manager que es del Pablo y de Julianno a mí me firmó hace unos años atrás. En ese momento, tenía 17 años y me llevaron a Estados Unidos. Me pidieron 10 mil dólares y en siete meses no vi ni una hue…”.

La tiraera de Julianno

Luego de los dimes y diretes a través de vivos en Instagram, este jueves 23 de junio, Julianno sorprendió con el estreno de una tiraera en contra de AK, la que básicamente ahonda en su discusión con frases como “maleantitos de cartón mejor quédense todos en su casa”; “fuimos yo y Polimá los que te dieron la vida” y “sapo, queríai demandarnos en un contrato”.

Además, la foto de R.I.P AKA420 muestra un cráneo que simula al del artista siendo apuntado por una pistola, mientras que en el video se ven una serie de armas de fuego.

Instantes después, publicó una historia en la que retaba a Four Twenty a responderle en menos de 24 horas.

“Pido disculpas”

Horas más tarde, y probablemente por las críticas que recibió producto del contenido explícito, Julianno Sosa borró todas sus publicaciones de Instagram y subió una única foto con su madre.

En la postal, escribió un mensaje que le dijo su progenitora, aludiendo a que no es la idea que regrese tras las rejas.

“Hijo, tú sabes la verdad y quien eres. No tienes que demostrarle nada a nadi. Te crie un hombre hecho y derecho y te inculqué el respeto de niño. No dejes que nadie te lo falte. Déjate de ser tan amigo de tus amigos. porque cuando las papas queman, el único con los pantalones puestos eres tú. No dañes tu imagen con gente que no valdrá la pena y no son de ese ambiente. Lo hecho, hecho está y lo terminaste como un hombre. La mitad del mundo te va amar y la otra mitad te va a odiar. Tú decides con quiénes quedarte. Recuerda lo que has pasado desde pequeño. Viviste en un mundo de violencia y maltratos y no quiero que vuelvas a la cárcel otra vez. Pronto cumplirás todas tus metas y ambiciones”, se lee en su red social.

Acto seguido, el cantante explicó que “Marcela Martínez es la única que puede calmar todos mis demonios y voces en mi mente, obligándome a sacar todo esto para fuera”.

En esa línea, declaró que “soy una persona impulsiva… más por mi respeto. Las redes sociales son un arma de doble filo, pero sigo al pie del cañón. Nunca me verán durmiendo. Prometo mucha música nueva y aquí veré quiénes son los reales y quiénes no. Recuerden que la realidad de cada uno es diferente y les puede cambiar en cualquier minuto”.

“Pido disculpas a esa gente y niños que están viendo algo que realmente no deberían ver. Algún día también seré padre. Soy humano y cometo errores”, dijo en alusión a haber mostrado armas de fuego en distintas redes sociales.

Finalmente, disparó por última vez contra AK4:20, escribiendo que “eres un poco hombre y tú sabes las razones. Yo cierro esta polémica we… porque ya viste quiénes somos y hasta dónde podemos llegar… pero no lo haré. Estáte tranquilo por ahí… Saca tu tiradera esa y que gane el mejor. Somos artistas, así hay que arreglarnos. Ya he vivido bastante para tropezar con la misma piedra que tropecé una vez. Bendiciones pa’ todos de parte del malo de la película”.

La respuesta de AK4:20

Tal como lo instó Sosa, AK4:20 respondió este viernes 24 de junio a la tiraera, y en tres minutos y seis segundos se lanzó contra el artista oriundo de Puente Alto.

“El ego tienes grande Juliannito, igualito que tus te…”, dice en la canción, cuya foto de fondo es de cuando el intérprete de Tu Boca estuvo en la cárcel.

“Dale gracias a King Savagge, porque en mi país no suenas”, canta D’Amonte en otra de las estrofas del tema.

RIP PIN898 se titula la respuesta del talquino, quien afirma en la letra que “después de esta tiraera, tus fanes serán mis fans, tú le pegaste a tu ex, pero de eso no vamos a hablar”.

El palo termina con una voz tuneada diciendo “la vaca sosa, la vaca sosa, quedó sin carrera por envidiosa”.

De esta forma, supuestamente finaliza la polémica entre estos dos artistas chilenos, quienes terminaron midiéndose liricamente para ver cuál de los dos es el “mejor”.