“El Poli te compró zapatillas”: Julianno Sosa aviva la polémica contra AK4:20 tras remix de Ultra Solo

El lanzamiento del remix de Ultra Solo no ha estado libre de polémicas, ya que a pesar de que se trata de una de las colaboraciones más exitosas en el último año en el género urbano, todo se vio un tanto empañado al momento de preguntarse por qué AK4:20 no fue parte de la producción que reunió a Polimá Wescoast, Pailita, Feid, De La Ghetto y Paloma Mami.

Pese a que los rumores apuntaban fuertemente a que el intérprete de Me Arrepentí también aparecería en el feat, finalmente quedó fuera del mismo. Los motivos fueron explicados por Diego Sagredo, manager, productor y creador del sello discográfico Deep Music.

El joven que ha trabajado con Polimá Westcoast aseguró a través de redes sociales que todo se trató de una “confusión”: “Nosotros ya teníamos el remix montando a Feid, De La Ghetto y Paloma Mami, obviamente con Pailita y Poli y el productor de Feid le envío la canción al AK4:20 sin saber que nosotros ya lo teníamos montado”.

Frente a esa situación, Sagredo llamó a D’Amonte (AK4:20) para aclarar lo sucedido. “Le digo ‘hermano mío, la gente de Feid te mandó el remix, pero no va a ser posible porque nosotros ya tenemos tres integrantes que son Feid, Paloma y De La Ghetto y si te montamos va a quedar un remix de siete, diez minutos y no‘”, afirmó.

Por su parte, Pailita también utilizó sus redes sociales para explicar lo que ocurrió, señalando que “son cosas internas y ustedes no tienen que meterse ahí, porque o sino, lo único que arman es un cahuín y esa no es la mano. Si al fin y al cabo a todos nos está yendo bien y todos nos llevamos bien”, añadió.

El cahuín al que precisamente apuntó Pailita, es al triángulo amoroso que involucraría a Polimá, AK4:20 y la ex polola del primero, la también cantante Soulfia. Sin embargo, es importante destacar que ninguno de ellos ha confirmado esta situación ni se han referido al respecto, sino que solo corresponden a trascendidos que siguen creciendo.

De hecho, el último en apuntar a esto fue Julianno Sosa, chileno radicado en Estados Unidos y creador del éxito Cochinae. A través de sus historias, se lanzó con todo contra AK: “Caca4:20 te paso por los co… acuérdate que acá en Miami iba a volarte las babas y tu hermano te salvó”, comenzó diciendo.

Luego continuó recordando que “el Poli te compró zapatillas cuando andabas llorando que andaban todos nítidos menos voh, el Poli te compró zapatillas y después le salí con la empanada al Poli, con la empanada a mí”, dijo, aludiendo a un posible conflicto entre Westcoast y 4:20.

“Acuérdate que el problema empezó cuando empezaste hablar mal de mi manager al frente mío”, siguió diciendo Sosa, para finalmente sentenciar sus epítetos compartiendo una conversación que sostuvo con AK, en la que éste incluso lo trataba de “xanxito” y elogiaba su “humildad”.

Pero eso no quedó ahí, ya que AK4:20 decidió replicar a esas acusaciones.

En primer lugar, respondió que “las zapatillas que me regaló fue porque las había ocupado en un show, o no @richboywest (Polimá Westcoast) (…) Y qué hablan de plata, si tuve que pagar 25 mil a tu manager y 6 temas que tuve que regalarle, jajaja yo no le como a ni un we…”.

Y finalmente, compartió además una captura de una conversación que tuvo con Julianno, en la que él lo trataba de “hermano pequeño” y destacaba su calidad de artista.