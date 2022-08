La reflexión con la que Karol G se despidió de su pelo azul y anunció nueva etapa en su vida

Karol G impactó a sus seguidores y fanáticos al revelar que dejará atrás una era que la marcó por todos estos años: Su icónico cabello azul.

Así lo indicó mediante un mensaje en sus redes sociales, donde explicó que el cambio de look se debe a que comenzará una nueva etapa en su vida.

A través de su cuenta de Instagram, la Bichota indicó que antes de su cambio de look se fue de vacaciones junto a sus amigos a “algunos de los lugares que están en mi lista soñada”.

“Nos despedimos por todo lo alto. Con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaremos, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, del álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras sold out, de mis primeros estadios, de cancioncitas pa mi desahogo, de canciones porque sí, de qué trabajadera, de canciones número 1, de personas que adoré, pero que simplemente no me hacían bien, de qué forma para reírme y pasar bueno, de tomarme las 200 copas con mis amigos hasta sentirme tan libre como en Provenza y sí, de mi pelo azul”, escribió la intérprete de Tusa en la red social.

En ese contexto, la artista compartió una serie de registros de sus vacaciones por algunos lugares del mundo, como Grecia, Dubai y África: “Real, real han sido los mejores de mi vida”.

“Next level desbloqueado”

Al finalizar las imágenes y videos, Karol G compartió una reflexión con sus seguidores y seguidoras de Instagram.

“Quiero agradecer a todos los que amaron esta era. A todos ustedes que se la vivieron conmigo y a todo lo que crecí y aprendí con ella”, expresó.

“Definitivamente estoy lista para todo lo que viene. Next level desbloqueado. Y no, ya no tengo el pelo azul, pero sé que vamos a amar juntos todo lo que viene. Los amo pues”, cerró.