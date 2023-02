Karol G respondió crítica sobre su cuerpo en fotos recientes: “La barriguita fue por el hot dog”

Karol G no se detiene. La artista no solo anunció el próximo lanzamiento de su nuevo álbum Mañana será bonito, sino que además dio a conocer uno de los singles que será parte de su proyecto musical y que lleva por nombre X si volvemos, una colaboración con Romeo Santos.

Para dar a conocer lo anterior, la Bichota realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. La última de ellas, según escribió en la descripción, hizo alusión a la playa de República Dominicana, pese a que en sus fotos se le ve en una habitación junto a un colchón.

Como sea, la intérprete de Cairo despertó la expectación de sus fans, quienes la han repletado de comentarios positivos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)

“Todos los cuerpos son diferentes”

Sin embargo, como siempre, hubo excepciones. Así lo evidenció la artista en sus historias, compartiendo un comentario de un usuario o usuaria que aseguraba que “esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada. Se le ve una barriguita“.

Más allá de entrar en una discusión con esta persona, la cantante decidió explicar la situación y realizar un llamado de atención para quienes usan las redes.

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas”, partió diciendo. Luego agregó que “no se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues, es mi cuerpo y es así”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)



“La barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show”, bromeó, asegurando además que “hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio, así que puedo decir que en otro momento, cuando no, va a poder verse más grande todavía“.

Al cierre de sus palabras, Karol advirtió que “nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven… todos los cuerpos son diferentes… todos son bonitos tal y como son“.

Finalmente, la intérprete volvió a hacer hincapié en su próximo lanzamiento musical, lo que “era la verdadera razón de las fotos”, anunciando que se llevará a cabo este jueves 2 de febrero.