“Es lo que está matando…”: King Savagge impactó con decisión respecto a su consumo de marihuana

El cantante urbano King Savagge impactó este viernes publicar un video en el que reveló a sus seguidores una valiente decisión que tomó respecto a su consumo de marihuana.

A traves de una historia de Instagram, el artista cuyo nombre real es Sebastián Salvo dio a conocer a sus seguidores que decidió dejar la hierba y que, al parecer, no habría vuelta atrás.

“Esto es lo que está matando mis pulmones y haciendo que mi asma avance muy rápido“, escribió, al mismo tiempo que mostró un cogollo en su mano antes de botarlo por el inodoro.

“Por mi salud, para poder hacer más shows malditos, música maldita para mis fanáticos y ya no tener que depender de un inhalador cu…”, explicó también en la historia de la red social, añadiendo que ya lleva “dos días sin fumar”.

¿Quién es King Savagge?

Era 2019 y solo le faltaba un semestre para terminar su carrera técnica en Recursos Humanos, sin embargo, dijo basta y decidió enfocarse totalmente en la música. Un movimiento arriesgado que ya cosecha éxitos, como es el caso de Discotete y su colaboración con Julianno Sosa, Cochinae.

Sebastián Salvo, el hombre que en la tarima y el género urbano encarna a King Savagge, contó en mayo del año pasado a CHV Noticias que su determinación de dejar los libros y las pruebas, para enfocarse en otros estudios, debió comunicársela a su papá.

“Igual para un papá escuchar que su hijo quiere ser artista o cualquier cosa que tenga que ver con arte, piensan este va a ser flojo o no quiere trabajar“, aseguró. Pero, finalmente, resultó ser todo lo contrario.

“La vida del millonario siempre me tincó, de ser tu propio jefe. Eso fue lo que me motivó. Aparte decía si ellos pueden, por qué yo no, si tengo la mismas cualidades que tienen ellos”, relata el King, como le dicen sus cercanos.

Sebastián Salvo o King Savagge nació y creció en la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana. Antes de dedicarse de lleno al mundo de la música, también trabajó en un patio de comidas, al interior de un centro comercial.

Entre sus más grandes hits hasta la fecha destaca “Pantano”, una canción que según indicó el propio artista, está dedicado a la gente que vive en barrios. “Pantano es la población, el caserío como le decimos, el calentón. Entonces faltaba una canción para el calentón, para la gente que vive ahí”, expresó.

