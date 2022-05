King Savagge y el género urbano desde las poblaciones: “Antes todos querían ser futbolistas, ahora quieren ser cantantes”

Era 2019 y solo le faltaba un semestre para terminar su carrera técnica en Recursos Humanos, sin embargo, dijo basta y decidió enfocarse totalmente en la música. Un movimiento arriesgado que ya cosecha éxitos, como es el caso de Pantano, Discotete y su colaboración con Julianno Sosa, Cochinae.

Sebastián, el hombre que en la tarima y el género urbano encarna a King Savagge, cuenta a CHV Noticias que su determinación de dejar los libros y las pruebas, para enfocarse en otros estudios, debió comunicársela a su papá. “Igual para un papá escuchar que su hijo quiere ser artista o cualquier cosa que tenga que ver con arte, piensan este va a ser flojo o no quiere trabajar“, asegura. Pero finalmente resultó ser todo lo contrario.

“La vida del millonario siempre me tincó, de ser tu propio jefe. Eso fue lo que me motivó. Aparte decía si ellos pueden, por qué yo no, si tengo la mismas cualidades que tienen ellos”, relata el King, como le dicen sus cercanos.

Una inspiración que busca traspasar a la gente que, como dice, es del “pantano” al igual que él.

-¿Qué es el pantano?

-Yo escuchaba pantano en las canciones de otros colegas míos, entonces yo dije faltaba una canción para el pantano. Pantano es la población, el caserío como le decimos, el calentón. Faltaba una canción para la gente humilde que vive ahí. Yo vengo del pantano y muchos artistas que están sonando ahora vienen del pantano, entonces quise hacer una canción referida a eso.

Seba luego explica que el éxito de “Pantano”, le sorprendió. “Pensé que no iba a tener tanta repercusión, porque es flaite“, dice. Sin embargo, se trata de un single que acumula más de 2,3 millones de reproducciones en YouTube y su éxito promete ir en aumento, de la mano de un remix.

-¿Cuándo sale el esperado remix de Pantano?

-El remix de Pantano ya está listo. Se grabó por separado. Hay gente que grabó sus partes en su estudio, mientras nosotros estamos uniendo la canción. Faltan algunos detalles para tener un producto bonito pa’ la gente. Pero tenemos otro tema antes de eso, que también es featuring (colaboración) y no sabemos con quién hacerlo, no queremos comprometer a nadie. Entonces sale esa y soltamos Pantano remix para que la gente lo vea y o disfrute. Va a ser con El Bai, Drako Mafia, Cris MJ, Marcianeke y El Jordan 23.

King Savagge cuenta más sobre donde creció, un lugar que inspiró esta canción. Se trata de la población Santo Tomás de La Pintana y que fue escenario del videoclip del single, instancia en la que participaron vecinos y amigos de la infancia.

“Me gusta harto el fronteo, cantar canciones que la gente diga ‘yo igual puedo’. Yo no hago música pa’ que la gente diga ‘este qué se cree’, sino que pa’ que la gente se inspire, que la gente diga yo igual quiero hacer eso y tener eso, yo igual puedo andar en un deportivo”, sostiene.

“Obvio que se puede. En todos lados he dicho que soy un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Yo empecé como un niño con un sueño de querer ser cantante reconocido y ayudar a mi familia. Gracias a Dios ahora se está cumpliendo y lo estoy haciendo realidad. Vivo solo y puedo decir que la música es mi trabajo, el ingreso de mi hogar. Le digo a la gente que sí se puede, a los niños más que nada. Yo me acuerdo que antes todos querían ser futbolistas, y ahora todos quieren ser cantantes“, continúa.

Además de la música, la vida del King hace poco fue marcada por la llegada de su hijo Emiliano. “Hace un año fui bendecido por Dios. Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida es haber sido papá, porque estaba en un proceso de mi vida que no sabía lo que quería. No sabía si ser cantante, si estudiar, si estar en la calle. Entonces la noticia del Emiliano, mi hijo, fue un impacto grande en mi vida”.

“Por él yo chanté’ cabeza. Por él dejé muchas cosas de lado, amistades de la calle que quizás no me convenían, cosas que yo hacía antes. Cuando supe que iba a ser papá, no estaba brígido en la música. Estaba haciendo números pero no plata. Entonces dije ya, tengo que ponerle brígido o trabajar, como cualquier otra persona, pero le metí tanto énfasis que gracias a Dios se está logrando. El guatón llegó con la marraqueta bajo el brazo“, dice sonriendo.

Se vienen cositas

King Savagge promete un 2022 “lleno de perreo”, y en exclusiva reveló que antes del término del primer semestre, espera lanzar su EP con seis canciones.

Adelantó que tendrá canciones con Ecko y Polimá Westcoast, además de Kiko El Crazy, Pailita y Marcianeke, exponentes que en conjunto prometen ser una bomba dentro del género. De hecho, advirtió que “el 2022 vengo a masacrar y lo estoy haciendo“.

Pero continuando con las sorpresas, anunció un remix de Cochinae, la canción que durante las últimas semanas se ha convertido en un verdadero fenómeno en redes sociales, sobre todo en TikTok.

Al respecto, Sebastián valoró el apoyo. “Fue una propuesta diferente en el sentido de lo que se canta. Estoy agradecido de mi hermano Juli (Julianno Sosa), de poder aparecer en su EP. Hace mucho rato que quería grabar con él y ahora se dio con este éxito. En mi mente dije ‘los tiempos de Dios son perfectos’“.

¿Qué significa el Loyalty Gang? ¿Qué es lo que más le gusta de su carrera y cuáles son sus exponentes favoritos? Esas y varias interrogantes más son las que aborda King Savagge en su entrevista con CHV Noticias y que puedes ver en el video adjunto. Prrrr, prrrr, prrrr así suena chipea’