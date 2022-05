“Son unos muertos de hambre”: L-Gante respondió por polémico abandono de show con Tini Stoessel

Una polémica se ha generado en la escena musical argentina por un video de parte del show de Tini Stoessel, en el que participó L-Gante, quien sorprendió por desaparecer del escenario abruptamente, por lo que diversos medios trasandinos se han preguntado qué sucedió.

En medio de la controversia, el propio cantante salió a aclarar lo sucedido, puso paños fríos al asunto y disparó contra quienes especularon sin saber los motivos reales tras su salida del concierto de su colega en el Hipódromo de Palermo.

Todo comenzó cuando el exponente del trap latinoamericano colaboró con la cantante en la canción Bar. Durante toda su participación no hubo nada controversial, hasta que el tema iba concluyendo.

En ese momento, asistentes al espectáculo grabaron el instante en que Elian Ángel Valenzuela, su verdadero nombre, se alejaba del escenario sin decir nada. Incluso, algunos creyeron ver desconcierto en el rostro de Martina, por lo que todo fue compartido en redes sociales.

Sin embargo, el lunes, el propio rapero de 22 años ocupó su cuenta de Instagram para realizar una transmisión en vivo en la que se refirió a lo sucedido.

“Me fui cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini seguía con un tema muy pegadito, pero la gente dice que se vio raro ¿no?“, comenzó argumentando.

Asimismo, agregó que “y las cámaras que estaban enfocando ahí no enfocaron cuando yo me bajé del lugar ese elevado a despedirme, a saludar. ‘Gracias Tini por la invitación, bla, bla, bla’. Dije un par de cosas en el escenario y no fue nada raro”.

Además, cuestionó a los medios que publicaron la polémica sin hablar con él. “Pasa que los medios, estos que son faranduleros, les gusta mucho escribir la palabra L-Gante y decir cualquier cosa. Total, la gente dice ‘¿a ver qué dicen de L-Gante ahora?’ Si eres piola, no les creas, porque son unos muertos de hambre que no saben ya que hacer”, respondió.

En tanto que Stoessel no se ha referido directamente a la situación, pero sí comaprtió un mensaje en el que agradeció L-Gante “por haberme acompañado en estos show. Son increíbles. Gracias a todos ustedes por la energía tan mágica que nos brindan en cada show”.