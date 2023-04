¡Atangana! Bad Bunny ayudó al legendario Rey Mysterio en la WWE, pero terminó enterrado en una mesa

¡De no creer! Bad Bunny ayudó a un luchador de la WWE a ganar una importante pelea en la edición 39 de WrestleMania.

El evento de dos fechas se realizó el pasado sábado y domingo en el SoFi Stadium de Inglewood, California, hasta donde llegó el artista puertorriqueño.

En la instancia, el cantante urbano fue comentarista de la transmisión en español del enfrentamiento entre Dominik Mysterio y su padre, el legendario Rey Mysterio, a quien terminó ayudando.

El boricua distrajo a Dominik un segundo y logró quitarle una cadena que planeaba usar en el ring, dándole una importante ventaja a Rey.

Pero la participación del intérprete de Callaita no se quedó ahí. El reconocido fan de la lucha libre también asistió al evento After Mania de Raw, donde tuvo un “cara a cara” con el integrante de The Judgment Day, quien lo golpeó fuertemente.

Posteriormente, Damian Priest lo sacó del sector del público y lo tiró al suelo, pero el Conejo Malo se puso de pie, lo empujó y golpeó a Mysterio.

Hasta ahí todo bien, sin embargo, The Archer of Infamy fue más allá y lo tomó del cuello para arrojarlo contra una mesa que terminó rota.

Posteriormente, el artista fue asistido por personal médico, pero recordemos que todo es parte del espectáculo de la WWE.

WHAT DID WE JUST WITNESS?!@sanbenito just got chokeslammed through the #WWERaw announce table on #RawAfterMania! 😲😲😲 pic.twitter.com/ala7TYu36c

— WWE (@WWE) April 4, 2023