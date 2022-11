La emoción de Magicenelbeat tras su primer Grammy Latino: “Mamá, te dije que iba a ganar algún día”

Joaquín Calderón, conocido en el mundo de la música como Magicenelbeat, fue uno de los grandes ganadores en la entrega de los premios Grammy Latino, la que se llevó a cabo este jueves en Las Vegas, Estados Unidos.

El productor nacional colaboró en el disco “Un verano sin ti” de Bad Bunny, el cual ganó en las categorías Mejor Álbum de Música Urbana, además de obtener otros dos galardones.

Como el chileno colaboró en la canción “Un coco”, puede decir oficialmente que ganó uno de los premios más importantes de la música a nivel mundial, lo que celebró a través de redes sociales con un emotivo mensaje.

Lee también: Con cancha de tenis y un jacuzzi: Marcianeke mostró los rincones de su nueva casa en Chicureo

“Vengo de Chile”

A través de su cuenta de Instagram, Magicenelbeat sostuvo que “después de 10 años intentando cumplir mis sueños, las cosas comienzan a darse”.

“Sé que para algunos productores quizá no sea motivo de publicar o escribir un gran testamento, pero yo vengo de Chile, un lugar al final del mundo donde es tan difícil vivir de los sueños, donde muchas veces me miraron en menos por hacer música”, agregó.

Calderón insistió en que por eso y “por todo lo que me he jodido es que me siento feliz”, dedicando el logro a toda la industria chilena. “Nosotros que venimos del -100 y soñamos todos los días con lograrlo”, agregó.

Lee también: “Él se equivocó”: Pailita no pudo contener la emoción al recordar a su hermano en la cárcel

Para finalizar, el oriundo de San Bernardo agradeció a su familia “por creer en mi y por supuesto a mi equipo. Esto recién comienza”, aunque también lanzó un postdata: “Mamá, te dije que me iba a ganar un Grammy algún día”.