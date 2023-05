Mamá de Marcianeke y los impactos de la fama en su vida: “Me desconozco, cambió el envase y lo de adentro”

Su vida cambió radicalmente de la mano del éxito que ha cultivado su hijo conocido como Marcianeke. Un proceso que vivió junto a su separación después de más de 20 años de relación, pero que la ha llevado a ser una mujer diferente e incluso con miles de seguidores en redes sociales.

Se trata de Iyassna Muñoz (41), madre de Matías Muñoz (21), Marilyn (25) y Martina (17). Nacida en Talca bajo una familia repleta de mujeres, por lo que “mi papá nos trataba como princesas”, contó a LUN.

Sin embargo, y en retrospectiva a cómo ha sido su transitar por la maternidad, enfatizó que “soy una mamá afortunada y orgullosa de mis tres hijos”.

Marcianeke, dijo, fue fundamental en el cambio que experimentó en su vida y no tan solo por la fama, sino que por ser un apoyo en el proceso de separación que vivió en 2021.

“(Matías) me aconseja hasta el día de hoy. Me dice: ‘Mamá, la mejor terapia es el deporte, porque uno no se quiere comprándose una polera de marca, uno se quiere cuando su cuerpo se siente bien'”, señaló.

“En mi etapa de separación, Matías fue mi pilar y hasta hoy hay días en que quiere tomar el rol de papá con su hermana, conmigo. A él no le gusta verme llorar y dice: ‘Mamá, usted es linda, no necesita nada más'”, agregó.

“Cambió el envase”

Pero tal como se mencionó, el artista urbano con 6 millones de oyentes mensuales en Spotify comparte su fama con su madre, a quien le hizo una cuenta de Instagram en el programa La Junta y que hasta la fecha acumula más de 154 mil seguidores.

Desde entonces, confesó, “cambié en todo. Pestañas, uñas (…) Yo era la antigua, con blusita, un moño y maquillaje cuando tenía que salir nomás, muy de la casa y convivencias familiares”.

Ahora “me llegan ofertas de canjes, quieren ponerme pechugas, muchos comentarios, algunos hasta dicen que se quieren casar”, relató sobre sus aventuras como influencer.

“Me desconozco, cambió el envase y cambió lo de adentro. Cambiaron las formas, las conversaciones con mis hijos. Yo le digo al Mati que me haga abuela, cosa que jamás le habría dicho antes”, comentó.

“Me enseñó a ver la vida de forma distinta”

Todo esto vino acompañado también de un cambio de paradigma, asegurando que luego de vivir episodios preocupantes como el consumo de drogas por parte del exponente urbano, ahora está más presente en la vida de sus hijos, encargándose de conocer más sobre sus gustos y círculos sociales.

“Hoy voy a todos lados con mi hijo, comparto todo, me guste o no me guste. Tuve que abrir mi mente, mi cabeza, mi crianza, todo. Comparto con los músicos en los camarines, la casa la tengo llena de artistas y la mamá está ahí”, explicó Iyassna.

“Matías me enseñó a ver la vida de forma distinta, no cuadrada, que los tiempos cambian. Imagínate lo que estoy haciendo yo hoy, ves fotos de lo que era antes, con muchos menos años encima, y me veo más joven hoy”, cerró.