Mamá de Marcianeke reveló qué es lo que más admira de su hijo: “Matías no ve maldad en la gente”

Uno de los representantes más importantes del género urbano nacional es sin duda Matías Muñoz, conocido popularmente como Marcianeke, quien a esta altura es prácticamente reconocido en todo Chile.

Pese a su éxito, el cantante ha vivido complejos momentos debido a sus adicciones, las que está intentando dejar atrás para tener un gran año 2023 de la mano de sus seres queridos.

Justamente, la persona que más lo ha acompañado es su madre, Iyassna Muñoz (41), que contó cómo está anímicamente su hijo con una simple llamada por teléfono, revelando la forma en la que le sube el ánimo.

“(Hablamos) todos los días por teléfono. Ya le conozco el tono de voz, sé cuando está bien o está mal, y él me manda fotos y videos. Si está mal, hago un viaje exprés a Santiago y no me voy hasta que lo vea bien”, comentó a Las Últimas Noticias.

Sus platos preferidos

La familiar, oriunda de Talca igual que el artista, señaló que Marcianeke “siempre quiere demostrar que todo está bien. No le gusta darle problemas a nadie”, contando cuál es la manera de recomponerlo.

“Cuando estamos juntos, lo regaloneo, le dejo comida para que después se la caliente y le hago su cama”, dijo Iyassna, quien le cocina pantrucas, arroz con salsa de tomate, huevos fritos y papas fritas, además de los clásicos completos mojados.

Respecto a lo que conversan, la madre afirmó que “ahora me comparte todo. Yo feliz. Cuando está con algún artista él me llama para presentármelo, jaja. Siempre le aconsejo: ‘Matías, preocúpate por ti'”.

“Ahora es bueno escucharlo decir que lo más importante es él y su familia. El año pasado estuvo mal de la guata, no dormía nada, tuvo gastritis, se estaba alimentando mal y seguía grabando y haciendo shows, me dolía verlo”, agregó.

Por último, Iyassna se refirió a lo que más admira de su hijo. “Me enorgullece cómo es como ser humano. Matías no ve maldad en la gente, nunca espera nada a cambio, da todo sin interés. Eso me llena más que todo lo que tiene hoy”, concluyó.