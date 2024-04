Marcianeke culpó a ex mánager por confusas deudas con arrendador de su casa: “No tenía idea de este lío”

Marcianeke se refirió a la polémica generada tras mostrarse en un video en vivo siendo amenazado con una supuesta arma de fuego por parte del arrendador de la casa en la que vive en Colina.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, el cantante urbano aseguró que “sinceramente no tenía idea de este lío” y que “el acuerdo era pagar un puro mes, que ya está pagado”. Esto debido a las acusaciones de que supuestamente tendría una deuda cercana a los $14 millones.

“El único que nos debe aquí es la persona con la que firmaron el arriendo, el mánager que se llama Franco”, continuó.

Consultado por el valor de la presunta deuda que debería Matías Muñoz, el artista indicó que se enteró de su existencia “el mes pasado”.

Marcianeke explicó su problema

“Yo dejé de trabajar con el Franco por problemas monetarios, ya que él me engañó con una cantidad bastante grande de plata (…) dejó todas las deudas para que me hiciera cargo yo”, añadió sobre su ahora ex mánager, quien junto con su padre, habría firmado el contrato de la casa.

En esa línea, agregó que pagaron el mes y que “tenemos el comprobante” y que “más encima el acuerdo lo llegamos directamente con la persona, la cual me vino aquí a amenazar con la pistola”.

“El papá del Franco, eso de que él le dijo al caballero que viniera para acá, que la casa estaba vacía, yo estoy seguro que no (…) para sacarse el peso de encima les dijo ‘ya, anda a echarlos nomás'”, expresó el cantante.

Sobre la amenaza, Marcianeke indicó que “el caballero, que está detenido y todo, vino para acá a amenazarme con la pistola, que tenía cinco minutos para irme, que dejara todas mis cosas acá adentro, que no me lleve nada”.

“Yo solo espero que la persona con la que quedó el acuerdo se haga cargo, porque nosotros ya nos hicimos cargo de lo que teníamos que pagar y todo pasando, y yo no tenía idea de nada de lo que pasó”, cerró.

