Marcianeke sufrió compleja reacción tras procedimiento estético: “Y yo pensando que eran espinillas”

El cantante urbano Marcianeke compartió la compleja reacción que sufrió en su rostro tras someterse a un procedimiento estético.

En sus redes sociales, Matías Muñoz publicó una fotografía en la que evidencia lo que está viviendo actualmente tras inyectarse, aparentemente, ácido hialurónico.

¿Qué se hizo Marcianeke?

En sus stories, el intérprete de 21 años confesó que se inyectó un “líquido” hace seis meses que su piel estaría rechazando.

“¿Estética? El líquido que me inyectaron me lo está rechazando la piel porque ya llevo como seis meses y me quedaron unas pelotas. Y yo pensando que eran espinillas ciegas”, reveló en el registro.

Ácido hialurónico mal inyectado

El ácido hialurónico es un polisacárido capaz de retener las moléculas de agua para que la cara luzca hidratada y también está presenta de manera natural en la piel, detalla La RochePosay.

Sin embargo, como todo tratamiento estético, también tiene sus riesgos. Según explica el portal de la doctora Rodríguez Vega, existe la posibilidad de que aparezcan bultos en la zona tratada con ácido hialurónico, por lo que se recomiendan masajes tras ser infiltrado en la piel.

Además, es posible que el material inyectado se pueda sentir durante un periodo prolongado de tiempo y generalmente está relacionado con un exceso en la cantidad de producto o con la utilización de un producto inadecuado para la zona tratada.

Ya sea en el primer o segundo caso, el tratamiento consiste en la infiltración de hialuronidasa, explica la profesional.

Síguenos en