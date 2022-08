Marcianeke por demanda del circo Tony Caluga en su contra: “Todos cometemos errores y flaiteo”

Este sábado el cantante urbano Marcianeke realizó una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, donde se refirió a la demanda que interpuso el circo Tony Caluga, luego de que el artista no se presentara en dos ocasiones a un show programado.

Los circenses exigen una indemnización por 175 millones de pesos, la cual contempla daños morales y económicos por el menoscabo de su imagen, debido a la ausencia del joven oriundo de Talca.

En primera instancia, Marcianeke respondió “bromeando” a través de un live de Instagram, diciendo que “vamos a volver a Chile a quemarle el circo al Tony Caluga”.

Tras la controversia que generaron sus comentarios, este sábado el exponente urbano aclaró que lo anterior no lo dijo en serio. “Claramente fue una broma, todos cometemos errores y flaiteo, yo no voy a quemar el circo, no he querido ni hablarle personalmente porque no sé qué pasa en su cabeza”, explicó.

No obstante, también aseguró que no pagaría el monto que le exigen los demandantes. “Cómo voy a pagar 147 millones por un evento que me pagó 2 millones, más encima no fue toda la plata del circo, fue la mitad”, dijo.

Finalmente informó que junto a su representante legal, están “viendo de la forma más legal solucionar el problema con abogado, nada más”.