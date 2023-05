“Llegué engañado”: Marcianeke contó detalles de su inesperada noche de carrete con Mauricio Isla

Ignacia Michelson sorprendió al compartir un registro en que se observaba a su pareja, el cantante urbano Marcianeke junto a Mauricio Isla en una discoteque de la capital.

El video salió a luz pocas horas después que la Universidad Católica oficionalizara la salida del “Huaso” por “razones estrictamente personales, manifestadas por el jugador”.

“Miren lo que me encontré, con los bailarines oficiales”, escribió Michelson en la historia publicada en su cuenta de Instagram, donde se muestra al artista y al futbolista bailando juntos con un vaso en la mano.

Por su parte, Isla compartió una fotografía en la que aparece junto a César Pinares, Eugenio Mena, Byron Nieto y Daniel González, todos jugadores de los “Cruzados”, a quienes le dedicó un breve mensaje. “Gracias por todo, amigos, los quiero mucho. Ustedes saben que tendrán un amigo siempre“, escribió.

Así esta en estos momentos el Huaso Isla. (Marcianeke y Michelson entre otros). Se entiende la vida privada.

Pero también se entiende su salida de la UC.#loscruzados pic.twitter.com/WG4eSYeywj — Jorge (@JorgeVernaL) May 18, 2023

“Fue una coincidencia”

Luego del revuelo que causaron las imágenes, Matías Muñoz -nombre real del cantante- entregó detalles del encuentro que surgió de manera espontánea en un local de Vitacura, al cual asistió junto a Michelson.

“Para mí fue coincidencia, llegué engañado”, dijo el intérprete de Dímelo Ma en conversación con LUN, donde además detalló que “la Nacha me dijo que pasáramos a comer ahí, que iban a estar unas amigas suyas que no nos iban a poder acompañar a nuestra celebración de cumple-mes en Viña del Mar“.

“Al rato veo que me dicen: oye, te quieren saludar los de la Católica. Estaban ahí en la orilla. Yo no los conocía, pero los fui saludando y nos hicimos amigos“, agregó.

Consultado sobre lo que conversó con los futbolistas, el artista urbano sostuvo que “me hablaron harto, preguntaban varias cosas. Por ejemplo, cómo me llevo con los otros artistas o cómo monetizaba mis cosas. Les conté de mis errores y que estoy partiendo de cero“.

Luego de compartir un rato, el “Huaso” invitó a la pareja a bailar a un local ubicado en la misma comuna. “Les dije: estoy de aniversario, hermano, me voy para la playa ahora. Pero me decían que antes pasáramos a otro lado, a compartir otro rato. Yo insistí con que tenía otros planes, pero después la Nacha me llevó al lugar donde me estaban invitando”, contó Muñoz.

Ignacia en tanto, añadió que Marcianeke e Isla “bailaron hasta abajo, lo pasaron bien. Se llevaron la raja y creo que el Huaso lo invitó a jugar a la pelota”.