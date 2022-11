“Ha estado dura la cosa”: Marcianeke se refirió a su proceso de desintoxicación tras dejar de consumir tusi

El cantante urbano Marcianeke se refirió a su proceso de desintoxicación de la droga conocida como tusi, tras años de haberla consumido continuamente.

De acuerdo con LUN, el artista señaló que “voy piola. Igual, ha estado dura la cosa, ya llevo un par de meses y me ha servido para enfocarme en el trabajo, y me he sentido mejor”.

Hace unas semanas, Marcianeke ya había anunciado que se encontraba en un proceso de desintoxicación del tusi, así como también del alcohol.

Mediante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, el urbano dijo que “para los que me están huev… con el tusi, les quiero informar que lo dejé”.

“Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio. Empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro ‘pitito”, confesó.

“Cuando llegan amigos que no saben que estoy ‘chantao’, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un ‘pitito’ hasta quedar volado“, cerró diciendo el urbano.

En su actividad a través de Instagram, Marcianeke ha mostrado que se encuentra en un plan más saludable, que incluye hacer ejercicio y tener una dieta basada en la alimentación equilibrada.