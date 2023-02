Marcianeke e Ignacia Michelson sufrieron intento de encerrona: “Por suerte no nos tiraron balazos directos”

El cantante urbano Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, e Ignacia Michelson sufrieron un violento intento de encerrona en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Según indicó Michelson, el hecho se registró durante la madrugada del pasado martes 21 de febrero cuando ambos se trasladaban en un vehículo conducido por Muñoz.

“Íbamos en la camioneta del Mati y nos estacionamientos afuera del departamento de una amiga, pusimos los intermitentes”, relató Ignacia a Las Últimas Noticias.

Luego de parmanecer estacionados alrededor de siete minutos, habrían sido abordados por un grupo de delincuentes. “Se nos cruza un auto súper chiquitito, color gris, con cinco tipos encapuchados y con pistolas”, indicó la modelo.

“Nos dicen ‘bájense del auto’. Yo me estaba bajando cuando el Mati me dijo ‘no, no, no’. Se tiró para atrás (conduciendo) y siguió. Ahí los tipos se fueron y dijeron ‘vámonos, vámonos'”, señaló.

De acuerdo al testimonio de la ex chica reality, los sujetos también percutaron algunos disparos al aire para tratar de intimidarlos. “Yo creo que cacharon que éramos nosotros y les dio miedo. Por suerte no nos tiraron balazos directos, porque sí dispararon al cielo“, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el vehículo en que se traslaban terminó con algunos daños al intentar arrancar del posible robo. “Yo estaba en shock. El Mati estaba demasiado tranquilo, muy relajado. Aparte íbamos con una amiga, así que nos estuvo calmando a las dos, así que súper bien”, dijo.

Consultada sobre el actuar del autor de Dímelo Ma, sostuvo que fue su “héroe” y que “actuó muy bien, muy valiente. Calmando toda la situación”.

Además, indicó que próximamente pondrán una denuncia ante Carabineros debido a lo ocurrido, pero por el momento están esperando la grabación de las cámaras de seguridad del edificio “para poder ocupar el seguro del automóvil”.