“Me Quieren y Me Odian”: El potente desahogo de Marcianeke en su última canción

El artista nacional Marcianeke estrenó este jueves un nuevo tema en el que habla de sus más íntimos pensamientos.

Se trata de Me Quieren y Me Odian, donde en tres minutos y 11 segundos, el cantante se refiere incluso a su depresión y al suicidio.

“Me quieren y me odian, pero la rama nadie me mueve (…) Estos giles quieren bajarme el level y no pueden”, expresa Matías Muñoz en la letra.

“Hasta con depresión la vida gocé, me la estoy buscando desde los 12″, dice otra parte de la canción.

“No me gusta dormir solo, porque la última vez casi pierdo la vida (…) Aunque a veces mi atajo no pille salida, tuve hasta pensamientos suicidas”, añade en el single.

Recordemos que el artista ha señalado en diversas ocasiones que sufre de depresión desde muy joven y que fue precisamente la música la que logra sacarlo de ella.

En el tema habla también sobre las críticas que recibe en su contra, apuntando directamente a que “yo me pongo vío’ solo, nadie tiene que decirme. Yo reconozco mis errores, nadie tiene que corregirme”.

Tras lanzar el tema, el músico escribió un escueto mensaje en sus redes sociales. “Hoy salimos a celebrar mis estrenos. Hace mucho no me sentía feliz”, publicó en Instagram stories.

Escucha la canción a continuación: