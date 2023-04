Marcianeke por polémico live de Cris Mj: “Es mejor calmarse y no decir cosas con la cabeza caliente”

Sigue la polémica por la controversial transmisión de Cris Mj a través de su cuenta de Instagram, donde respondió a una serie de acusaciones realizadas por parte de un productor de eventos de Iquique.

El intérprete de Una noche en Medellín lanzó duros comentarios al respecto y exhibió un arma en pleno live.

“Agradezcan que te hice el evento cu…, sino me hubiera ido pa’ España hace cualquier día”, afirmó el cantante, quien hoy está siendo investigado por el Ministerio Público.

Si bien desde la Fiscalía indicaron que la pistola se trataría de una réplica de “airsoft”, el joven oriundo de La Serena arriesga hasta 10 años de cárcel si es que se comprueba una eventual alteración del arma.

Los dichos de Marcianeke

La transmisión ha generado opiniones divididas, tanto en redes sociales como en el mundo de la música, donde diversas voces se han referido al tema. Uno de ellos es Marcianeke, quien en una reciente entrevista fue consultado sobre el polémico live.

“Todo artista llega a un momento que se frustra, todos cometemos errores y estamos con la cabeza caliente, con cosas que quizás el otro día nos podemos arrepentir, cachai”, partió diciendo en diálogo con Culto.

Pese a lo anterior, indicó que “no lo juzgo, porque yo también he hecho cosas con la cabeza caliente, no amenazas, pero si cosas que no tienen nada qué ver. Pero es mejor calmarse y no decir cosas con la cabeza caliente, porque si las dices así, vas a armar más problema. En vez de solucionarlo”.

“Cris Mj siempre ha sido reservado para sus cosas, nada qué decir de él y, si pasó lo que pasó, tendrá su motivo. Menos mal que se puso los pantalones y supo corregir el problema”, sostuvo.

Asimismo, aprovechó de relatar su propia experiencia con momentos de frustración. “Yo antes por ejemplo también solucionaba las huevadas así; llamaba a mi grupo de amigos y les decía ´ya, vayan a pegarle a este, que me tiene aburrido’. Pero yo ahora no. Si esa persona tiene su gente, me junto yo a hablar con la gente y buscar una solución, no tengo problemas, la cosa es saber hablar con la gente, porque últimamente ya nadie habla”, señaló.