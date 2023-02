Marcianeke explica por qué no ha vuelto a su ciudad natal Talca: “Debo cuidarme de un asalto o secuestros”

El cantante urbano Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, goza de una gran popularidad a nivel nacional con conciertos repletos de fans en distintas partes del país. Sin embargo, hace varios meses no ha podido regresar con un show a su ciudad natal Talca.

A través de sus historias de Instagram, al artista salió a explicar sus razones para no volver a pisar la capital de la Región del Maule.

“Mi gente de Talca, los amo con todo mi corazón, ustedes saben muy bien lo que he ayudado, sin alumbrar para la tele para que no haya gente hueo… que juzga sin saber. Lamentablemente no he podido ir porque hay productoras que no se ponen vivos y no valoran el trabajo“, partió diciendo.

En este sentido, sostuvo que “tengo que andar piola, porque la envidia cada vez está más grande y debo cuidarme de un asalto o secuestros como se ha sabido en ocasiones, pero gracias a Dios salgo sano y salvo de cada problema”.

“Yo me la juego día a día para sacar la cara por mi comuna, diciendo con orgullo que soy talquino y amo mis completos mojados“, añadió.

Finalmente, indicó “Dios me bendiga a mi Talquita y hasta los que me juzgan sin saber. Haciendo las cosas bien o mal, habrá gente criticando“.

Cabe recordar que en diciembre pasado, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una banda criminal de Talca con diversos antecedentes policiales que presuntamente planeaba secuestrar al intérprete de Dímelo Ma.

Desde Fiscalía indicaron que los sujetos tuvieron una discusión con el artista en una fiesta. Tras esto, se jactaron que tenían armas de fuego y sabían su dirección. La PDI se dio cuenta del hecho luego de intervenir sus teléfonos, descubriendo que una de sus intenciones era secuestrar a Muñoz.

