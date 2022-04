Marcianeke lanza dura reflexión a sus críticos: “Dejarán de mirarme como el drogadicto que canta”

El cantante nacional Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, constantemente es criticado por el contenido de sus canciones y estilo de vida, por lo que recientemente decidió enviar un mensaje a todos quienes lo cuestionan mediante una dura reflexión.

A través de sus stories en Instagram, el cantante publicó una foto en la que aparece fumando y escribió un largo texto dirigido a sus críticos. Pero detalló que no por ellos cambiará su manera de ser.

“Calmao’ (sic) nomás, toda esa gente que me tira mierda (sic) todos los días dañándome la mente no piensa en los que tuvieron o tienen depresión severa”, comenzó.

Tras eso, continuó al indicar que “toda esa mierda (sic) que tiran y comentarios que me dejan con tantas ganas de mandar todo a la mierda (sic). Se la van a tragar porque van a quedar locos”. “Estamos en silencio para que el éxito grite”, sentenció.

“Muchos piensan que estoy así de mal por las drogas y no saben nada que es por culpa de sus comentarios culiaos’ (sic) perkines (sic) y de tanto problemas que tengo que pasar por culpa de la envidia de mierda (sic)”, sostuvo el cantante.

Finalmente, cerró su reflexión al indicar que “cada vez veo menos gente positiva. Tanta mierda (sic) que me tira hasta la gente que me rodeo y al otro día me saluda. Ya dejarán de mirarme como el drogadicto que canta, calmao’ (sic) nomás, que negativo más negativo da positivo”.