“Si seguía así, no iba a durar mucho”: Marcianeke confesó que está en proceso de desintoxicación para dejar el tusi

A través de un live de Instagram, el joven de 20 años oriundo de Talca, Marcianeke, se refirió a un difícil momento por el cual está pasando desde que decidió hacer un cambio en su vida.

El artista confesó que ha estado intentando dejar el tusi y que quiere cambiar hábitos que no le estaban haciendo bien. “Para los que me están hueviando con el tusi, les quiero informar que lo dejé”, comenzó contando a sus seguidores.

Pese a su corta edad, el intérprete de Dimelo má explicó que “es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio”. A continuación agregó que “empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro pitito”.

En esa misma línea, agregó que para combatir el consumo problemático debe hacerse “mierda fumando pitos, cuando llegan amigos que no saben que estoy chantao’, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un pitito hasta quedar volao’”.

El artista urbano además dijo que está dejando otras cosas que le hacen mal en su día a día, como el alcohol y la comida chatarra.

“No estoy tomando copete, estoy empezando a comer sano, porque estoy recuperándome de la guata. Quizás algunos no me creen, pero es la verdad”, dijo.

Finalmente reflexionó diciendo que “si seguía así como antes, no iba a durar mucho”.