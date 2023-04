Marcianeke valora su relación con Ignacia Michelson: “Ha sido un pilar fundamental en mi tratamiento”

Ignacia Michelson y Marcianeke se han convertido en una de las parejas más icónicas del género urbano chileno. Luego de declararse como “amigovios” en la gala de Viña 2023, ahora ya no esconden su amor en redes sociales.

Durante este tiempo, el cantante y la modelo han realizado diversas publicaciones que incluyen tiernos mensajes, desafíos en TikTok y hasta defienden su relación ante las críticas de algunos usuarios.

Respecto a esto último, recientemente Michelson respondió a quienes han indicado que estaría con el joven talquino “por interés”. “Estoy harta que digan que estoy con el Mati (Marcianeke) por su billetera”, afirmó.

“Quiero aclararles que mi familia es de mucha plata, yo no tanto como ellos pero me va muy bien. Mi familia me ha acostumbrado siempre a ser yo la de la plata, tener mis cosas, así que jamás estaría con alguien por interés“, agregó.

Marcianeke defiende su amor con Michelson

En entrevista con el medio Urbanclubcl, el intérprete de Dímelo Ma fue consultado sobre su relación con la ex chica reality y resaltó lo importante que ha sido para su tratamiento contra el consumo de drogas.

“Agradecido de que se haya cruzado en mi peor momento”, partió diciendo el artista, quien además señaló que “todo está saliendo bien” y que “vamos ayudándonos mutuamente”.

“Ella ha sido un pilar fundamental en mi tratamiento y me ha apañado caleta y yo también la apaño. Fitfy fifty, todo bacán”, cerró al joven.

En una reciente conversación con LUN, Ignacia Michelson se refirió a los comentarios de algunos usuarios que indican que ella le ha hecho bien a Marcianeke, indicando que “yo soy mayor que él, sé un poco más de la vida, le voy diciendo mi perspectiva y cómo llevar las cosas. Creo que le ha servido“.

“Siento que él ha tomado mis consejos y conectado súper bien. No puedo decir más porque él también me hace súper bien y sumamente feliz. Es algo para los dos lados”, afirmó la influencer.