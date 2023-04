“Si yo me enojaba…”: Marcianeke contó su verdad tras bromas en rutina de Fabrizio Copano en Viña 2023

Artistas de género urbano no se zafaron de la exitosa rutina de Fabrizio Copano en Viña 2023. Haciendo referencia a Pailita, la letra de la canción Los Malvekes y Marcianeke, el comediante hizo frente al fenómeno de la música en nuestro país.

Aprovechando que el intérprete de Dímelo Má estaba entre el público junto a su pareja, Ignacia Michelson, el humorista confesó que Marcianeke es su favorito y explicó el por qué. De hecho, para romper el hielo, el público pidió un beso que finalmente no ocurrió.

“Me gusta la voz que tiene. Me gusta porque Chile tenía como Andrea Tessa, Myriam Hernández y ahora ahhh (emulando a Marcianeke). Perfecto”, dijo entre risas.

Las cámaras enfocaron continuamente la reacción del cantante, quien en todo momento se veía sonriente por las referencias que tenía en la rutina.

Escenario diferente al que habría ocurrido con Pailita, por ejemplo, ya que el propio Fabrizio Copano dio a conocer que en un evento se encontró con él y le advirtió que “‘tenís que tener cuidado con las palabras’“.

Para zanjar las dudas y en entrevista con Culto, Marcianeke fue consultado sobre estas bromas y cuál fue su apreciación de dicho momento.

Al respecto, analizó que “todos me han dicho que de artista pasé a fenómeno, a figura pública, pero bueno, es para demostrar que los artistas somos personas, somos iguales a todos, si uno puede, ellos también pueden. Yo soy así”.

“Por mi parte fue bueno, no me lo esperaba, pero estoy feliz con eso”, agregó.

En específico, el artista señaló en referencia a Copano que “su función es hacer humor. Si yo me enojaba… no sé de humor yo. El humor se basa en eso, en tratar de no humillar, solo en tirar la talla con alguien. No me enojé, me lo tomé con humor“.

“Si yo molesto, tengo que dejar que me molesten también”, cerró.