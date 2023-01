“Se nota el avance”: Marcianeke sorprende con notorio cambio físico y fans lo llenan de elogios

Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, se llenó de elogios por parte de sus seguidores tras publicar un video en redes sociales en que se observa un notorio cambio físico.

A través de su cuenta de TikTok, el autor de Dímelo Ma’ compartió un registro adelantando parte de su nueva canción y lució su nuevo look compuesto por dreadlocks de colores.

Sin embargo, los usuarios de la popular red social no se fijaron en lo anterior, sino que destacaron la evolución que ha tenido el cantante talquino tras comenzar su proceso de desintoxicación y hacer más deporte.

“Te ves mejor, compañero”, “no permitas que las adicciones te consuman” y “se nota el avance, sigue así”, fueron parte de los comentarios positivos que recibió el artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Clínica Dental Orthoplan / Diseño de Sonrisa (@orthoplanchile)

Recordemos que el cantante urbano inició un tratamiento tras dejar el consumo de la droga conocida como tusi, tras años de haberla consumido continuamente.

En noviembre pasado, comentó a LUN que “voy piola. Igual, ha estado dura la cosa, ya llevo un par de meses y me ha servido para enfocarme en el trabajo, y me he sentido mejor”.

“Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio. Empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro ‘pitito”, confesó al citado medio.

En los últimos días, el artista también ha publicado una serie de registros de los ejercicios físicos que realiza en su casa.

Revisa la publicación de Marcianeke acá: