Chileno autor de hits con IA le “declaró la guerra” a Bad Bunny: “Esa es la industria, el poder de influencias”

Maury Senpai, el chileno detrás de la canción creada por IA que enfureció a Bad Bunny, acusó al cantante puertorriqueño de bajarle sus canciones de Apple Music.

De acuerdo a lo explicado por Senpai a través de su cuenta de TikTok, aseguró que la acción ocurrió apenas el Conejo Malo hizo saber su enojo mediante a los mensajes de su canal de difusión.

“Anoche cuando publicó ese mensaje de WhatsApp criticando la canción, lo primero que hice fue ir a meterme a Spotify y Apple Music a ver si las canciones estaban ahí. En Spotify todavía están y en Apple Music mágicamente, al mismo tiempo que comentó eso, desapareció el demo 5“, explicó.

Pero el enojo de Benito con el chileno no habría llegado hasta ahí, ya que el joven comentó que minutos después su perfil fue bajado de la plataforma de musical.

“Y ahí desapareció todo el perfil de Flow GPT de Apple Music y que probablemente durante estos días desaparezca de Spotify igual, así que si desaparece ya saben porque”, advirtió.

Maury Senpai VS Bad Bunny: “Empezó la guerra”

Sin embargo, el chileno afirmó que lo ocurrido era algo que estaba buscando, pero aún así le declaró la guerra a Benito.

“No me estoy quejando de nada, era algo que yo veía venir si esto se viralizaba mucho, que es lo que yo estaba buscando así que nada, empezó la guerra“, aseveró.

El autor de Flow GPT criticó tajantemente las influencias que existen en la industria musical, ya que aseguró que no tienen acciones legales para bajar su música por estar bajo propiedad intelectual.

“No tienen ninguna razón legal para bajar las canciones, yo tengo las canciones registradas en propiedad intelectual así que yo podría alegar si quisiera, pero el tema de la influencia es bien heavy en la industria musical. Esto deja a notar que hay un monopolio, que hay gente que hace lo que quiere, que quiere que mantener su elite”.

¿Cómo se hace la música con IA?

Finalmente Maury se tomó el tiempo de explicar la forma en la que se crea la música con IA, calificándolo como un proceso que no es nada de fácil.

“La música con IA es música hecha por un ser humano así como lo hace Bad Bunny, Bad Gyal, solo que por lo general somos cabros que estamos metidos en una pieza, no en un estudio con 20 productores“.

“La única diferencia es que se ocupa una tecnología nueva, que es un filtro en la voz que imita timbres de voz, pero no imita el flow. El flow uno tiene que imitarlo cantando, el acento, etc. Así que tan fácil no es”, finalizó.

Así se escucha el proyecto Flow GPT

