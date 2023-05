Confirman muerte de cantante urbano Galee Galee: Permanecía en riesgo vital en el Hospital Félix Bulnes

El cantante urbano Gabriel Zúñiga, más conocido como Galee Galee, murió a los 28 años durante la tarde de este viernes tras llegar en estado grave al Hospital Félix Bulnes.

Según fuentes cercanas a CHV Noticias, Zúñiga ingresó durante la tarde de este viernes al recinto de salud tras haber sufrido una herida que finalmente le costó la vida.

Una vez confirmado el fallecimiento, diversos artistas del género urbano chileno despidieron al artista con emotivos mensajes.

“El género entero está de luto. Se nos fue una estrella hue…, la mea volá”, escribió Gabo El Chamaquito, uno de los artistas más cercanos a Zúñiga.

Exponente del género urbano

Oriundo de la comuna de Pudahuel y padre de una niña, Galee Galee fue uno de los principales exponentes del género urbano chileno. En 2022, debutó en el festival Lollapalooza Chile y ha colaborando con reconocidos nombres de la escena como Pablo Chill-E, Marcianeke, Polimá Westcoast, Harry Nach y Loyaltty, entre otros.

“Yo soy trap. Yo vengo de la calle. Yo vivo el trap cómo se vive. El trap es lo sucio de la calle. Todo lo que la gente sabe que yo canto. Así es el trap y peor, porque hay cosas que uno no puede decir. Yo he vivido hueás entera brígidas”, dijo el cantante en entrevista con CHV Noticias en abril de 2022.

En la misma conversación, sostuvo que “siempre hay que perseguir el sueño, con el propósito de lograrlo, porque nada lo impide, solo la muerte. No hay nadie que te pare si tienes las manos y los pies buenos hay que puro darle. La mente te puede hacer ganar millones o llevarte a la ruina. Énfasis no más para toda la gente, no pierdan el foco y si estái estudiando estudia de pana“.

En las últimas horas, el artista comenzó a recibir mensajes en su contra tras la viralización de una “funa” escrita por su ex pareja. Respecto a esto, Zúñiga expresó “ustedes no saben el daño que están haciendo, corten la weá loco. Van a causar que pasen weás que nadie quiere”.

