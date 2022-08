También históricos internacionales: Artistas urbanos chilenos se unen con durísima respuesta a Alex Gárgolas

El productor puertorriqueño Alex Gárgolas incendió la pradera de la música urbana chilena con una serie de declaraciones en redes sociales, refiriéndose a los exponentes nacionales del reggaetón y sus seguidores, en el marco de la presentación de un por ahora suspendido disco, que tendría una serie de colaboraciones de artistas de la larga y angosta faja de tierra.

“Ahora se viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo”, señaló en una de las tantas publicaciones.

Las respuestas no se hicieron esperar y el gremio chileno de la música urbana no dudó en responder. La polémica llegó a tal nivel que el caribeño tuvo que borrar sus publicaciones e incluso el histórico Don Omar entregó su opinión.

“Tienen que respetar los rangos, Chile. Como ustedes dicen que no necesitan a nadie de Puerto Rico y que son más grande que nosotros. El álbum de Chile (Reggaetón Chileno Vol. 1) saldrá con los de corazón dijeron presente. Los amo” sostuvo el productor luego de anunciar la cancelación del disco.

El productor continuó amenazando con que “ya no volveremos a hacer nada con Chile. Entonces vamos a ver quien va a abrir los conciertos de nuestras estrellas allá”.

Mira aquí algunas de las respuestas:

Don Omar: Las expresiones de Alex Gargolas en referencia a CHILE y sus artistas son responsabilidad de un empleado del género NO de la gerencia.

Las expresiones de @alexgargolas en referencia a #CHILE y sus artistas son responsabilidad de un empleado del género NO de la gerencia — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) August 6, 2022

Pablo Chill-e (1): “Mi promotor es la calle, zángano. Y aunque me quedara sin shows, hago plata igual”.

Pablo Chill-e (2): “Nosotros estamos aquí por nuestros cojones, que no se les olvide (…) Cabros kls que los de afuera no se adueñen de nuestro género ni los hagan creer que nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Recuerden que todo esto lo construimos nosotros grabando en el baño con cajas de huevos, juntando plata para los videos, trabajando por un sueño””.

Flor de Rap: “Chilito va para arriba de pana. Aguante familia”.

Young Cister: “Disculpa Álex Gárgolas, pero no soy un artista emergente. Llevo más de 5 años intentando aportar al género chileno antes que explotara”.

Balbi el Chamako: “Viejo perkin no estamos ni ahí con voh, esto es Chile”.

Polimá Westcoast: “Tanto que nos ha costado llegar a donde estamos, para que nos pongan en contra con nuestros colegas, no tiene sentido. Amor por sobre todas las cosas”.

Pablito Pesadilla: “No es un país contra otro, es una sola persona contra un país que está más unido que nunca. Viva Chile CTM!”.

Marcianeke: “mano, muestra más madurez de tu parte, wn que mierda”.

Cris MJ: “Yo no saldré en ningún álbum. Respeto a mi chilito y a mis colegas de la música”.

