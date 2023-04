Pablo Chill-E reveló lado rockero y con quién le gustaría colaborar: “Un tema con Ozzy Osbourne sería notable”

El cantante urbano Pablo Chill-E acaba de lanzar su disco Duende Verde, un compilado de 23 canciones de trap con colaboraciones y mucha fuerza luego de problemas contractuales que lo tenían impedido de publicar música.

Y fue en ese contexto que el artista concedió una entrevista para Culto, donde se explayó sobre su trayectoria, crecimiento personal, proyecciones profesionales y donde también opinó acerca de situaciones que han causado revuelo.

Una de ellas fue el comentado momento que causó generó debate luego de que periodistas le preguntaran a Marcianeke si le gusta The Beatles, a lo que el cantante respondió que le gustaría compartir con ellos.

Sobre ese comentado hecho, Chill-E opinó que “la tele siempre ha ganado del morbo y de ridiculizar a los demás, ya sea por el estrato social, por la plata, por lo que sea. ¿Por qué no le hacen ese tipo de pregunta a otra persona? Yo creo que esa pregunta igual fue con un poco de maldad, aunque ellos digan que no, yo creo que igual fue con un poco de maldad, con un poco de clasismo”.

Luego de eso, el urbano sorprendió con una inesperada confesión acerca de sus gustos musicales cuando detalló que “me gusta mucho el rock, de repente me gusta fumarme mis pitos y me gusta escuchar The Doors, me gusta escuchar Black Sabbath, los mismos Beatles también me gustan. Me gusta escuchar harto el reggae, me gusta mucho la cumbia también, la salsa, los flamenquitos, música gitana, varias cosas me gusta escuchar a mí”.

Acerca de The Beatles, Pablo reveló que “de los Beatles me gusta esta… I am the Walrus, también está que la canta uno de ellos, While my guitar gently weeps. De Black Sabbath me gusta Paranoid, yo alucino con Paranoid, me gusta caleta. Con esa me siento así como en un mood (agita la cabeza haciendo headbanging)… voy manejando y la pongo”.

Sobre una posible colaboración con un artista de otro género musical, dijo: “Así como alguien que no tenga nada que ver conmigo, con Pablo Lescano, me gustaría trabajar con la cumbia. Me gusta también Lee “Scratch” Perry, que es de Jamaica. Igual sería curioso un tema con Ozzy Osbourne imagínate, sería notable”.