“Este es mi territorio”: Pablo Chill-E habla de la posibilidad de participar en conciertos de Bad Bunny en Chile

El cantante chileno Pablo Chill-E no descartó participar en los conciertos que realizará Bad Bunny en Chile, agendados para los próximos 28 y 29 de octubre en el Estadio Nacional.

Recordemos que el líder de la Shishigang colaboró junto a Duki en la canción Hablamos mañana, perteneciente al segundo disco del puertorriqueño, YHLQMDLG (2020). Por lo tanto, sus seguidores se preguntan sobre una posible colaboración sobre el escenario.

Al respecto, el músico nacional se sinceró sobre una eventual invitación a los recitales del “Conejo Malo”. “No estoy ni ahí, no ando mendigando. Ojalá esté bueno”, comenzó diciendo en una entrevista con el medio especializado en música urbana, Género 7.

Sin embargo, enfatizó: “Sabi’ qué, yo creo que se va a dar, porque si me invitaron para Puerto Rico y ellos saben que no podía ir porque me rechazaron la Visa, yo creo que me van a invitar al de Chile. Este es mi territorio, es mi zona“.

Cabe mencionar que el autor de temas como Singapur y Jaguar fue invitado al histórico concierto “P FKN R”, el cual significó el gran retorno a los escenarios de Benito después de pausar su agenda producto de la pandemia.

El evento se desarrolló el pasado 10 y 11 de diciembre de 2021 en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, y contó con la presencia de exponentes del género urbano como Daddy Yankee, Arcángel, Mora, Romeo Santos, Residente, Jhay Cortez y Sech. No obstante, el chileno no pudo participar debido a problemas con su Visa.

“Por culpa del mal manejo de una agencia internacional, el Shishigang perdió su Visa, al pasarse del tiempo permitido en cinco días ya que los encargados no tramitaron la salida del artista de Miami”, informó en ese entonces Don Lota, director de Alto en Flow, página especializada en cultura urbana.

“Pablo Chill-E sí estaba invitado al evento por el propio Benito y todo su equipo de trabajo. El artista nacional ya no tiene arraigo nacional, por ende, puede salir libremente del país”, agregó el comunicador.