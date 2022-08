Pablo Chill-E y el plebiscito de salida: “Prefiero una Constitución nueva a una que hicieron a base de miedo”

El cantante chileno Pablo Acevedo, más conocido como Pablo Chill-E, no sólo da que hablar por su música y polémicas, sino que también por su discurso respecto a diferentes temas de la contingencia nacional.

En el marco del plebiscito constitucional, el artista compartió un video perteneciente al comando de Apruebo por Chile y publicado a través de la cuenta de Instagram de las Juventudes Comunistas (JJ.CC).

El registro de poco más de un minuto, muestra el testimonio de Rosa Avilés, vecina de la comuna de La Pintana, quien expone las dificultades que habría atravesado durante su vida.

“Para mí la vejez debería ser un poco más tranquila. Con esta Constitución tengo la esperanza de que sea un país mejor, que suban las pensiones para todos. Tenemos derecho a envejecer dignamente”, fueron partes de las palabras de la mujer de 73 años.

Al respecto, el autor de éxitos como Facts y Jaguar señaló: “Ojalá que los políticos que se benefician con el Apruebo no se olviden de la gente que de verdad lo necesita“.

“No le compro a ni un CTM, pero prefiero una Constitución nueva a una que hicieron a base de miedo“, declaró el cantante.

Esta no es la primera vez que se refiere a las votaciones del próximo 4 de septiembre, ya que en una reciente entrevista con el medio Súbela indicó que “obvio que me identifica (el proceso constituyente), porque me gustaría que sacar la Constitución hecha por los milicos, pero no sé, no pesco mucho de política“.

