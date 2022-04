Pablo Chill-E, Polimá WestCoast y Harry Nach se bajan del Festival Ritual: Acusaron “trato denigrante”

Los artistas urbanos Pablo Chill-E, Polimá West Coast y Harry Nach informaron durante la mañana de este sábado su decisión de restarse del Festival Ritual, que está agendado para toda esta jornada en el estadio Santa Laura, ubicado en la comuna de Independencia.

A través de un comunicado, los músicos explicaron que “lastimosamente no podemos permitir que la producción tenga un trato denigrante con nosotros y los artistas nacionales que la conforman, que no son solo los cantantes, sino que todos los trabajadores que estamos por detrás y sobre todo ustedes”.

En este sentido, apuntaron a que el evento no reúne condiciones óptimas para la realización de sus shows: “No podemos entregarles un show que les costó por sobre los $30.000 donde no se reúnen las condiciones necesarias para que puedan disfrutarlo, ni en técnica, ni en infraestructura, ni en espacio, ni en seguridad”, sostuvieron.

“Basta que sigan marginándonos y faltándonos el respeto, a uno de los géneros que se encuentra más unido que nunca, porque nosotros sabemos lo que valemos”, añadieron.

Finalmente, expresaron que “ya es hora que este tipo de productoras empiecen a valorar al artista nacional y no dejándonos en el patrio trasero, cuando sabemos que nosotros llenamos. Un abrazo”.

El festival Ritual tiene un cartel con artistas nacionales y extranjeros de diversos estilos, entre ellos pop, rock y urbano, con nombres como Javiera Mena, Ases Falsos, Bomba Estéreo, Miranda!, Paloma Mami, Ca7triel y Paco Amoroso. En tanto, la apertura de puertas estaba fijada para las 11:00 horas.

En tanto, desde la organización emitieron un comunicado en el que señalan que durante la noche de este viernes “Pablo Chill-E exigió presentarse en el escenario principal después del show de Paloma Mami, con la intención de cerrar el festival”.

“Desde un principio se le dio la posibilidad de presentarse en dicho escenario, sin embargo, el horario no fue de su conformidad, por lo que se movió su show a otro escenario en un horario aprobado por todo su equipo de manejo hace más de una semana”, indican.

“Queremos destacar que no tenemos ninguna comunicación oficial del equipo de manejo de Pablo Chill-E de cómo era su show y que consideraba 35 personas en el escenario, nos enteramos después de la medianoche”, añaden.

“Por su parte, Polimá WestCoast y Harry Nach no llegaron a la cita que tenían programada en el Estadio Santa Laura para realizar la prueba de sonido de sus espectáculos”, detallaron.

Finalmente, expresaron que “ante la intransigencia de ellos, nos vimos imposibilitados de llegar a un acuerdo a horas del festival”.

Vale recordar que los tres artistas nacionales que se restaron tenían agendados shows a las 12:45, 14:15 y 17:45. Por su parte, desde la organización del festival no se han referido a la determinación hasta el momento.