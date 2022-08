“Se divierten viendo cómo nos matamos”: Pablo Chill-E reflexiona tras polémica con Gonzalo de la Carrera

Uno de los hechos que marcó la jornada de este martes fue el episodio protagonizado por el diputado Gonzalo de la Carrera en la Cámara del Congreso Nacional, donde golpeó al parlamentario del Partido Radical, Alexis Sepúlveda.

Según indicó Sepúlveda, la situación se generó cuando el ex integrante de la bancada del Partido Republicano habría querido agredir a la diputada Marcela Riquelme.

“Vi a una colega que estaba siendo agredida verbalmente, encontré que eso no correspondía y le pedí a este diputado que no fuera tan agresivo, a lo cual reaccionó de manera violenta. Tendrá que verse cuál es su problema, porque no es la primera vez y ya son reiterados sus actos en los cuales pierde el control”, dijo el parlamentario y vicepresidente de la Cámara que presentó una denuncia ante la PDI.

La reflexión de Pablo Chill-E

Luego de que se dio a conocer el hecho, que generó un repudio transversal, el cantante urbano chileno, Pablo Chill-E, acudió a sus redes sociales para referirse a lo sucedido y entregó una profunda reflexión.

“Que pena que la política divida tanto a la gente hasta llevarla a la violencia, siendo que la política no ayuda a nadie más que a los políticos, sus amigos y contribuyentes”, comenzó en una storie en su cuenta de Instagram.

“Esto es un coliseo romano donde los poderosos se divierten viendo cómo nos matamos”, cerró el músico.