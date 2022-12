“Yo sé lo que vales”: Pablo Chill-E respalda con todo a Marcianeke y lo considera parte de la “Shishigang”

El género urbano chileno no sólo se destaca por su éxito en todo el mundo, sino que también por la hermandad que existe entre sus exponentes. Tal es el caso de Pablo Chill-E, quien dedicó sentidas palabras para Marcianeke, otra de las populares figuras de la escena nacional.

Todo comenzó cuando el autor de Dímelo Ma’ reveló la historia detrás de uno de sus tatuajes, donde se observa la imagen de la Estatua de la Libertad en su mano.

“Esta hue… es tan chistosa, porque yo me quería hacer la hue… (logo) de los Shishigang y me tatué la Estatua de la Libertad y no era, era el Cristo Redentor“, contó el artista talquino en conversación con un programa de TVN.

Este momento fue compartido por Pablo Chill-E a través de sus historias de Instagram y aprovechó de aclarar que Marcianeke forma parte de la “Shishigang”, red de amigos del compositor puentealtino y que, incluso, con el tiempo se convirtió en una coordinadora social que ayuda a personas a través de distintas actividades.

“Obvio que eres Shishigang, mi hermano bello, corazón de oro”, dijo el intérprete de Vibras, quien además agregó que “la gente tiene mala imagen de ti, pero yo sé lo que vales”.

Cabe mencionar que ambos artistas han colaborado en más de una ocasión en canciones como Me tienen envidia, Bella y Ahora, entre otras.

Revisa la publicación acá: