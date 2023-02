“¡Cómo yo voy a ser facho!”: Pablo Chill-E encara polémica por su tatuaje de moneda creada en dictadura

El cantante urbano Pablo Chill-E ha estado en el centro de la polémica luego de que usuarios de Twitter difundieran una imagen de un tatuaje en su espalda cuyo significado tuvo origen en la dictadura de Augusto Pinochet.

Se trata de una moneda de $10 que fue creada durante el régimen militar y que simboliza la “liberación contra el marxismo” recordaron en la red social.

“Oye, para esa estupidez que anda circulando en Twitter que la gente está especulando que yo puedo ser facho porque tengo tatuada una moneda en la espalda… yo ahora les explico que me la tatué sin saber la historia de la hueá, por mera ignorancia”, partió diciendo el urbano en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

“Mis acciones, mi forma de ser, ustedes ya la han visto, ¡cómo yo voy a ser facho! Tampoco soy comunista, no soy ninguna hueá, yo no estoy ni ahí con la política cu… Pero eso, para toda la gente que está especulando hueás y tirándole la pelá a la coordinadora y tirándome la pelá a mí como si nosotros fuéramos pinochetistas, eso les digo, que fue desde la ignorancia. Ahora en breve me la voy a tapar”, continuó.

Además, aseguró que él no tenía ninguna noción acerca de la historia de esa moneda: “La razón por la que me la hice fue más que nada porque representa la libertad. Yo en ese tiempo no tenía idea de que la había sacado Pinochet y que era por la liberación del comunismo y no se qué hueá”.

Sobre la persona que comenzó la polémica en redes sociales, el artista la acusó de tener malas intenciones en su actuar.

“El hueón que subió el Twitter lo hizo con mala intención, porque es como obvio que yo no soy facho, es como obvio que yo no soy nada de esas hueás. Así que eso, para que no se dejen llevar por el odio cu…que alguna gente hace hueás con maldad para desvalorizar el trabajo social que ha hecho uno”, expresó el cantante.

Por último, Pablo Chill-E agregó que su tatuaje dice “República de Shishi“, en vez de República de Chile y recalcó que pronto se va a borrar el tatuaje. “En breve me la borro sí, quedé loco yo igual” concluyó.

La historia de la moneda

Como ya fue mencionado, el origen de la moneda que el artista urbano se tatuó en la espalda nació durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Simbolizaba la introducción del neoliberalismo y pretendía ser símbolo del fin del modelo que hasta ese entonces se había dado en Chile con la suficiente fuerza para levantar a un presidente socialista desde el mecanismo democrático, un hecho inédito en el mundo.

De acuerdo con el artista Felipe Rivas San Martín, “las monedas de $10 acuñadas entre 1981 y 1990 contenían en su reverso el signo del Ángel de la Libertad o Ángel rompiendo las cadenas, que simbolizaba el ‘triunfo sobre el régimen marxista’ luego del Golpe de Estado de 1973 que derrocó al gobierno de la Unidad Popular del Presidente Salvador Allende”.

“A la vez, coincide con la implementación en Chile del modelo económico neoliberal, proceso encabezado por un grupo de economistas chilenos denominados los Chicago Boys, recién retornados de sus estudios en la Escuela de Chicago, junto a Milton Friedman”.

Revisa los videos acá: