Pablo Chill-E anuncia canción con Ana Tijoux al revelar tracklist de nuevo proyecto: Incluye feat con Duki

A dos años de su último mixtape, SHISHI, Pablo Chill-E reveló nuevos detalles de lo que será Duende Verde, su esperado nuevo trabajo discográfico que verá la luz antes de fin de año.

En entrevista con el medio Trap2day, el artista habló en extendido sobre lo que han sido los últimos meses de su vida. Inclusive, detalló lo que fue su presentación en el primero de los dos conciertos de Bad Bunny en Chile.

Pero uno de los momentos más destacables de la entrevista llegó cuando el artista habló sobre su nuevo disco, mismo que incluirá importantes colaboraciones y que tendrá una generosa cantidad de videos.

En esa misma línea, soltó una primicia que emocionará a más de algún fanático de la música chilena: Pronto lanzará una colaboración la rapera Ana Tijoux.

“Iba a estar todo el mundo mirando”

El viernes 28 de octubre, Pablo Chill-e subió al escenario ante un Estadio Nacional repleto para interpretar Hablamos mañana, su exitosa canción junto a Bad Bunny y que forma parte del álbum de este último, YHLQMDLG.

Al día siguiente del evento, el chileno agradeció al puertorriqueño, escribiendo “es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere y esa frase de Héctor nos encaja a los dos con base y fundamento. Bad Bunny, gracias x ser un bakano. Las palabras sobran. Bendiciones”, declaró en Instagram.

Pero, además del esperado encuentro, uno de los puntos más llamativos fue la vestimenta de Chill-E en la presentación, que consistió en una camisa y una falda.

“Iba a estar todo el mundo mirando y tenía que darle mi toque“, sostuvo en la entrevista con Trap2day. “Aparte, no pensé tanto en Bad Bunny, pensé en A$ap Rocky”, reveló también.

“Al principio iba a comprarme un buzo entero, lo mismo de siempre. Pero me fui a probar la camisa con el vestido y parecía una túnica. Me atrevería a decir que me veía mejor que Bad Bunny“, apuntó.

“Vengo con otro tema brígido”

En la conversación, el chileno además confesó que viene una inesperada colaboración con Ana Tijoux, una de las raperas nacionales más aclamadas por la crítica y con mayor reconocimiento internacional.

Aunque no entregó detalles sobre su fecha de estreno ni tampoco dio luces sobre el nombre de la canción, Pablo dijo que se trata de un “tema brígido”.

Young Cister, Duki y Arón Piper

Finalmente, el shishigang reveló el tracklist de su nuevo disco, Duende Verde. Sobre este, detalló que tiene “cualquier trap y sale cualquier cabro de la shishi”.